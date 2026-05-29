Stock Market Today: भारतीय शेयर बाजार में शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में तेजी देखने को मिल रही है। आज दोनों प्रमुख सूचकांक बीएससी सेंसेक्स (Bse Sensex) और एनएससी निफ्टी (Nse Nifty) हरे निशान पर खुले। निफ्टी 50 45 अंक या 0.19% बढ़कर 23,952 पर खुला, जबकि बीएसई सेंसेक्स 219 अंक या 0.29% बढ़कर 76,086 पर खुला।

एशियाई बाजार

शुक्रवार को एशियाई-प्रशांत बाजारों में तेजी के साथ शुरुआत हुई, क्योंकि निवेशकों ने ईरान से जुड़ी नई सैन्य गतिविधियों और अमेरिका और ईरान के बीच तीन महीने से चल रहे संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में बढ़ते संकेतों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की। जापान का निक्केई 225 0.88% बढ़ा, जबकि टॉपिक्स 0.53% की बढ़त के साथ दक्षिण कोरिया का कोस्पी 2.68% उछला, वहीं स्मॉल-कैप कोस्डैक 0.25% ऊपर रहा। हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स फ्यूचर्स 24,995 पर बंद हुआ, जो इंडेक्स के पिछले बंद भाव 25,006.16 से थोड़ा कम था।

अमेरिकी बाजार

गुरुवार को अमेरिकी शेयर बाजार रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया, क्योंकि तकनीकी शेयरों में तेजी आई और व्यापारियों ने अमेरिकी और ईरानी वार्ताकारों के बीच युद्धविराम बढ़ाने के कथित समझौते का आकलन किया। एसएंडपी 500 सूचकांक 0.58% बढ़कर 7,563.63 पर पहुंच गया, जबकि नैस्डैक कंपोजिट 0.91% बढ़कर 26,917.47 पर पहुंच गया। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 0.05% बढ़कर 50,668.97 पर पहुंच गया।

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