Share Market Today : भारतीय शेयर बाजार सोमवार को शुरुआती कारोबार में गिरावट के साथ खुले। सेंसेक्स 61.49 अंक या 0.08% गिरकर 77,038.98 पर आ गया, जबकि निफ्टी 44.45 अंक या 0.18% बढ़कर 24,100.45 पर कारोबार करने लगा। परसिस्टेंट सिस्टम्स के शेयर एनएसई पर 9.1% गिरकर 4,400.50 रुपये के नए 52-सप्ताह के निचले स्तर पर पहुंच गए।

एशियाई बाजार

अमेरिका द्वारा सप्ताहांत में ईरान पर किए गए हमले के जवाब में एशिया-प्रशांत बाजारों की शुरुआत गिरावट के साथ हुई। यह हमला तेहरान द्वारा होर्मुज जलडमरूमध्य पर किए गए हमलों के जवाब में किया गया था। जापान का निक्केई 225 0.35% गिर गया, जबकि टॉपिक्स 0.43% बढ़ा। कोस्पी खुलने पर 2.29% गिरा, जबकि स्मॉल-कैप कोस्डैक 0.97% बढ़ा।

एफआईआई, डीआईआई डेटा

विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) ने 25 जून, 2026 को 383.76 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे। वहीं, राष्ट्रीय शेयर बाजार (NSE) पर उपलब्ध अनंतिम आंकड़ों के अनुसार, घरेलू संस्थागत निवेशकों (DIIs) ने 5,747.75 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे।

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