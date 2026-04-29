Stock Market Today: भारतीय शेयर बाजार में बुधवार को शुरुआती कारोबार में तेजी देखने को मिल रही है। आज दोनों प्रमुख सूचकांक बीएससी सेंसेक्स (Bse Sensex) और एनएससी निफ्टी (Nse Nifty) दोनों हरे निशान पर खुले। निफ्टी 50 110 अंक या 0.46% बढ़कर 24,105 पर खुला, जबकि बीएसई सेंसेक्स 364 अंक या 0.47% बढ़कर 77,250 पर खुला।

एशियाई बाजार

बुधवार सुबह एशियाई सूचकांक सतर्कता के साथ खुले, क्योंकि निवेशक ओपेक से संबंधित नवीनतम घटनाक्रमों के साथ-साथ ओपनएआई में कमजोरी की ओर इशारा करने वाली रिपोर्ट का आकलन कर रहे थे। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.39% गिर गया, जबकि स्मॉल-कैप कोस्डैक में कोई बदलाव नहीं हुआ। हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स फ्यूचर्स 25,762 पर था, जबकि पिछले दिन यह 25,679.78 पर बंद हुआ था। जापान में अवकाश के कारण बाजार बंद हैं।

अमेरिकी बाजार

मंगलवार को अमेरिकी बाजार गिरावट के साथ बंद हुए। ओपनएआई की कमजोरी की ओर इशारा करने वाली रिपोर्ट और तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का इस पर असर पड़ा। व्यापक बाजर सूचकांक 0.49% गिरकर 7,138.80 पर बंद हुआ, जबकि तकनीकी शेयरों से भरा नैस्डैक कंपोजिट 0.9% गिरकर 24,663.80 पर बंद हुआ। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 25.86 अंक या 0.05% गिरकर 49,141.93 पर आ गया।

खबर अपडेट हो रही है….