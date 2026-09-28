Stock Market Today : भारतीय शेयर बाजार सोमवार को भारी गिरावट के साथ खुले। सेंसेक्स 598.54 अंक या 0.81% गिरकर 73,297.20 पर आ गया, जबकि निफ्टी 50 180.25 अंक या 0.78% गिरकर 22,960.25 पर आ गया।

बाजार खुलने के साथ ही कई बड़े शेयरों में व्यापक गिरावट देखी गई। ICICI बैंक का शेयर 0.72% गिरकर 1,317 रुपये पर आ गया, जबकि HDFC बैंक का शेयर 0.77% गिरकर 730.15 रुपये पर आ गया। बजाज फाइनेंस का शेयर 0.77% गिरकर 987.35 रुपये पर और कोटक महिंद्रा बैंक का शेयर 0.84% ​​गिरकर 400 रुपये पर आ गया।

एशियाई बाजार में मिला जुला कारोबार

हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी सोमवार को मिला-जुला रुख देखने को मिल रहा है। शुरुआती कारोबार में जापान का निक्केई 225 0.29% चढ़ा, जबकि व्यापक टॉपिक्स (Topix) में 0.17% की बढ़त हुई। लेकिन दो दिन की छुट्टी के बाद खुले दक्षिण कोरिया के कोस्पी (Kospi) में 0.41% की गिरावट आई, जबकि कोस्डैक (Kosdaq) 0.16% नीचे रहा। शुरुआती कारोबार में ऑस्ट्रेलिया का S&P/ASX 200 सपाट रहा।

कच्चा तेल

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान की युद्धविराम की शर्तों को खारिज करने के बाद सोमवार को शुरुआती कारोबार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज़ी देखी गई। ब्रेंट क्रूड ऑयल लगभग 1.7% बढ़कर 106 डॉलर प्रति बैरल के आसपास कारोबार कर रहा था। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) क्रूड ऑयल 1% बढ़कर 93.40 डॉलर प्रति बैरल पर था।

अमेरिकी फ़्यूचर्स

सोमवार के कारोबार में अमेरिकी फ़्यूचर्स में थोड़ी गिरावट देखी गई; डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज फ़्यूचर्स 0.2% नीचे थे। S&P 500 फ़्यूचर्स और नैस्डैक 100 फ़्यूचर्स, दोनों में ही 0.2% की गिरावट थी।

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