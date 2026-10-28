Stock Market Today: भारतीय शेयर बाजार में बुधवार को गिरावट देखने को मिल रही है। सोमवार को शुरुआती कारोबार में दोनों प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी लाल निशान पर खुले। सेंसेक्स 750 अंक से ज्यादा टूटकर 72,841.26 पर आ गया, जबकि निफ्टी 180 अंक से ज्यादा गिरकर 22,563.30 पर कारोबार कर रहा था।

दूसरी ओर, बेहतर तिमाही नतीजों के बाद लार्सन एंड टूब्रो (L&T) के शेयरों में करीब 6% की तेजी आई। बजाज ऑटो भी शुरुआती कारोबार में करीब 3% चढ़कर टॉप गेनर्स में शामिल रहा।

आईटी शेयरों में सबसे ज्यादा दबाव देखने को मिला। निफ्टी 50 में इंफोसिस करीब 4.5% गिरकर सबसे बड़ा लूजर रहा। HCL टेक्नोलॉजीज में 3.3%, टेक महिंद्रा में 3.1% और TCS में 2.6% की गिरावट दर्ज की गई।

सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से इन्फोसिस, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, आईटीसी और एशियन पेंट्स के शेयर सबसे अधिक नुकसान में रहे।

इंजीनियरिंग क्षेत्र की प्रमुख कंपनी लार्सन एंड टुब्रो का शेयर चार प्रतिशत से अधिक चढ़ा। कंपनी के जुलाई-सितंबर तिमाही में अधिक राजस्व के दम पर उसका एकीकृत शुद्ध लाभ 32.5 प्रतिशत बढ़कर 5,202.10 करोड़ रुपये होने की जानकारी देने के बाद से इसके शेयर में तेजी आई है। वहीं भारतीय स्टेट बैंक और एक्सिस बैंक के शेयर भी बढ़त में रहे।

एशियाई बाजारों में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी, जापान का निक्की 225, चीन का एसएसई कम्पोजिट और हांगकांग का हैंगसेंग बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं। कॉस्पी में 6.11 प्रतिशत की तेजी आई। अमेरिकी बाजार मंगलवार को बढ़त के साथ बंद हुए थे।

समाचार एजेंसी भाषा-पीटीआई के मुताबिक, शेयर बाजार के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने मंगलवार को शुद्ध रूप से 4,240.39 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे।

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जियो प्लेटफॉर्म्स आईपीओ में निवेश करने वाले निवेशकों के लिए गुड न्यूज है। कंपनी का शेयर आज BSE और NSE पर शानदार प्रीमियम पर लिस्ट हुआ। 1,119 के इश्यू प्राइस के मुकाबले BSE पर शेयर 1,358 रुपये पर लिस्ट हुआ, जो करीब 21.36% का प्रीमियम है। वहीं, NSE पर शेयर करीब 21.38% प्रीमियम के साथ लिस्ट हुआ। यहां पढ़ें पूरी खबर…