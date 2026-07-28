Stock Market Today : भारतीय शेयर सूचकांक गिरावट के साथ खुले, लेकिन कच्चे तेल की कीमतों में नरमी के चलते जल्द ही इनमें तेजी देखने को मिली। निफ्टी 50 11 अंक या 0.05% गिरकर 23,985.15 पर खुला, जबकि बीएसई सेंसेक्स 62.46 अंक या 0.08% गिरकर 76,773 पर खुला।

एशियाई बाजार

मंगलवार को एशियाई बाजारों ने सतर्कता के साथ कारोबार शुरू किया। दक्षिण कोरिया का कोस्पी सूचकांक खुलने पर 5.93% गिर गया। जापान का निक्केई 225 सूचकांक 4.14% फिसल गया और टॉपिक्स सूचकांक 2.91% गिर गया। हांगकांग हैंग सेंग सूचकांक वायदा 25,299 पर था।

अमेरिकी स्टॉक फ्यूचर्स

मंगलवार सुबह बेंचमार्क से जुड़े अमेरिकी शेयर वायदा बाजार में गिरावट देखी गई। निवेशक मेगाकैप कंपनियों के नतीजों और फेडरल रिजर्व के ब्याज दर संबंधी फैसले के लिए तैयार हैं। डॉव वायदा 40 अंक या 0.08% गिर गया। एसएंडपी 500 वायदा 0.09% नीचे आया, जबकि नैस्डैक 100 वायदा 0.34% गिर गया।

अमेरिकी बाजार

सोमवार को, डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल्स 262.83 अंक या 0.51% बढ़कर 52,210.08 पर बंद हुआ। एसएंडपी 500 में केवल 0.02% की वृद्धि हुई और यह 7,413.18 पर बंद हुआ। नैस्डैक कंपोजिट में 0.18% की गिरावट आई और यह 24,932.08 पर स्थिर हुआ।

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