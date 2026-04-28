Stock Market Today: भारतीय शेयर बाजार में मंगलवार को शुरुआती कारोबार में गिरावट देखने को मिल रही है। आज दोनों प्रमुख सूचकांक बीएससी सेंसेक्स (Bse Sensex) और एनएससी निफ्टी (Nse Nifty) लाल निशान पर खुले। निफ्टी 50 4 अंक या 0.01% गिरकर 24,089 पर खुला, जबकि बीएसई सेंसेक्स 118 अंक या 0.15% गिरकर 77,185 पर खुला।

एशियाई बाजार

मंगलवार सुबह एशियाई सूचकांक सतर्कता के साथ खुले, क्योंकि निवेशक अमेरिका-ईरान वार्ता को लेकर सतर्क बने रहे। जापान का निक्केई 225 सोमवार को रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने के बाद 0.49% गिर गया, जबकि टॉपिक्स में 0.23% की वृद्धि हुई। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.1% बढ़ा, जबकि स्मॉल-कैप कोस्डैक 0.92% गिर गया। इसी तरह, हांगकांग हैंग सेंग इंडेक्स फ्यूचर्स 25,875 पर था, जो सूचकांक के पिछले बंद भाव 25,925.65 से कम था।

अमेरिकी बाजार

सोमवार को अमेरिकी बाजार बढ़त के साथ बंद हुए। एसएंडपी 500 सूचकांक में 0.12% की वृद्धि हुई और यह 7,173.91 के रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ। नैस्डैक कंपोजिट में 0.20% की वृद्धि हुई और यह 24,887.10 के रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ। वहीं, डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज में 62.92 अंक या 0.13% की गिरावट आई और यह 49,167.79 पर बंद हुआ।

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