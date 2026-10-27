Stock Market Today: शेयर बाजार मंगलवार को गिरावट के साथ खुले। आईटी शेयरों में बिकवाली के चलते सेंसेक्स 300 अंक से ज्यादा गिरकर 73,275.71 पर आ गया। वहीं, निफ्टी 50 भी 70 अंक टूटकर 22,691.60 पर कारोबार करने लगा।

निफ्टी 50 में इंफोसिस के शेयरों में सबसे ज्यादा 2.6% की गिरावट आई। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) के शेयर 1.5% और HCL टेक्नोलॉजीज के शेयर 1% नीचे कारोबार कर रहे थे।

दूसरी ओर, टाटा कंज्यूमर के शेयरों में शुरुआती कारोबार के दौरान 4.5% की तेजी आई। मैक्स हेल्थकेयर, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और श्रीराम फाइनेंस के शेयर भी करीब 1.5% चढ़े।

सेंसेक्स की 30 कंपनियों में से इंफोसिस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, एशियन पेंट्स, HCL टेक और टेक महिंद्रा प्रमुख रूप से गिरावट के साथ कारोबार कर रही थीं। दूसरी ओर, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, मारुति और इंटरग्लोब एविएशन (इंडिगो) बढ़त के साथ कारोबार कर रही थीं।

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के मुख्य निवेश रणनीतिकार वी.के. विजयकुमार ने कहा, “ब्रेंट क्रूड का 114 अमेरिकी डॉलर से ऊपर बने रहना और अमेरिकी 10-वर्षीय बॉन्ड यील्ड का लगभग 4.97 प्रतिशत के आसपास रहना, बाजार के लिए निकट अवधि में चुनौतियां पैदा कर रहा है। इस प्रतिकूल व्यापक आर्थिक माहौल में FIIs (विदेशी संस्थागत निवेशक) जोखिम लेने से बचेंगे। हालांकि, दूसरी तिमाही (Q2) के नतीजों में कॉर्पोरेट क्षेत्र के बेहतर होते फंडामेंटल और घरेलू फंडों का मजबूत प्रवाह बाजार को सहारा देना जारी रखेगा।”

ऑनलाइन ट्रेडिंग और वेल्थ-टेक फर्म ‘एनरिच मनी’ के CEO पोनमुडी आर ने कहा, “कच्चे तेल की लगातार ऊंची कीमतों के बीच भारतीय इक्विटी बाजारों में सतर्कता बनी रहने की संभावना है, जिसमें WTI क्रूड 101 डॉलर प्रति बैरल के स्तर के आसपास कारोबार कर रहा है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व के नीतिगत फैसले से पहले निवेशकों का रुख भी सतर्क रहने की उम्मीद है, क्योंकि बाजार भविष्य में ब्याज दरों की दिशा को लेकर संकेत तलाश रहा है। फेड के नजरिए में कोई भी बदलाव अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड और डॉलर को प्रभावित कर सकता है, जिसका असर उभरते बाजारों (emerging markets) में आने वाले विदेशी निवेश पर पड़ सकता है।”

एशियाई बाजारों में, दक्षिण कोरिया का कोस्पी (Kospi) और जापान का 225 इंडेक्स काफी बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे, जबकि शंघाई का SSE कंपोजिट इंडेक्स और हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे।

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पिछले करीब दो साल से शेयर बाजार में कोई खास बढ़त दर्ज नहीं की गई है। अब खबर है कि केंद्र सरकार बजट 2027-28 में निवेशकों को राहत देने के विकल्पों पर चर्चा कर रही है। इनमें शेयरों से होने वाले लंबे समय के मुनाफे (Long Term Capital Gain Tax) पर लगने वाला टैक्स घटाना और विदेशी निवेशकों को रुपये के बजाय डॉलर में हुए मुनाफे के आधार पर टैक्स देने जैसी सुविधा देना शामिल है। यहां पढ़ें पूरी खबर…