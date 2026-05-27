Stock Market Today: भारतीय शेयर बाजार में बुधवार को शुरुआती कारोबार में गिरावट देखने को मिल रही है। आज दोनों प्रमुख सूचकांक बीएससी सेंसेक्स (Bse Sensex) और एनएससी निफ्टी (Nse Nifty) लाल निशान पर खुले। निफ्टी 50 37 अंक या 0.15% गिरकर 23,877 पर खुला, जबकि बीएसई सेंसेक्स 109 अंक या 0.14% गिरकर 75,900 पर खुला।

स्थानीय शेयर बाजार में बुधवार को शुरुआती बढ़त के बाद उतार-चढ़ाव देखने को मिला और प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स तथा निफ्टी नुकसान में आ गए। पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और विदेशी निवेशकों की बिकवाली की वजह से निवेशक सतर्कता का रुख अपना रहे हैं।

सेंसेक्स की कंपनियों का हाल

सेंसेक्स की कंपनियों में एचडीएफसी बैंक, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, इन्फोसिस, इंटरग्लोब एविएशन, एक्सिस बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर प्रमुख रूप से नुकसान में रहे। दूसरी ओर एनटीपीसी, पावर ग्रिड, इटर्नल और अल्ट्राटेक सीमेंट के शेयरों में तेजी थी।

एशियाई बाजार

बुधवार को एशिया-प्रशांत बाजारों में तेजी के साथ शुरुआत हुई, क्योंकि निवेशकों ने ईरान में हाल ही में हुई अमेरिकी सैन्य कार्रवाई का आकलन किया और इस उम्मीद से कि अभी भी कोई समझौता हो सकता है।

जापान का निक्केई 225 1.49% बढ़कर नए रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया, जबकि टॉपिक्स में 0.57% की वृद्धि हुई। दक्षिण कोरिया का कोस्पी खुलने पर 4.84% उछला, जबकि स्मॉल-कैप कोस्डैक में 0.68% की गिरावट आई। हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स फ्यूचर्स 25,508 पर था, जो इंडेक्स के पिछले बंद भाव 25,599.45 से कम था।

अमेरिकी बाजार

मंगलवार को अमेरिकी शेयर बाजार रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए, क्योंकि व्यापारी युद्ध समाप्त करने के लिए अमेरिका-ईरान के बीच संभावित समझौते की संभावनाओं का आकलन कर रहे थे।

एसएंडपी 500 में 0.61% की वृद्धि हुई और यह 7,519.12 पर बंद हुआ, जबकि तकनीकी शेयरों से युक्त नैस्डैक में 1.19% की वृद्धि हुई और यह 26,656.18 पर पहुंच गया। दोनों सूचकांक रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुए। डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज में 118.02 अंक या 0.23% की गिरावट आई और यह 50,461.68 पर बंद हुआ।

वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड 1.56 प्रतिशत की गिरावट के साथ 98 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। शेयर बाजार के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने मंगलवार को 2,407.87 करोड़ रुपये मूल्य के शेयरों की बिकवाली की थी।

मंगलवार को सेंसेक्स 479.26 अंक यानी 0.63 प्रतिशत टूटकर 76,009.70 अंक पर बंद हुआ था, जबकि निफ्टी 118 अंक यानी 0.49 प्रतिशत के नुकसान के साथ 23,913.70 अंक पर रहा था।

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