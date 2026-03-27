Stock Market Today: भारतीय शेयर बाजार में शुक्रवार, 27 मार्च को शुरुआती कारोबार में गिरावट देखने को मिल रही है। आज शेयर बाजार के दोनों प्रमुख सूचकांक बीएससी सेंसेक्स (Bse Sensex) और एनएससी निफ्टी (Nse Nifty) लाल निशान पर खुले। शुक्रवार को बाजार खुलने पर सेंसेक्स 755 अंक या 1% गिरकर 74,517.93 पर आ गया, जबकि निफ्टी 219 अंक या 0.94% गिरकर 23,086.70 पर आ गया।

बुधवार को तेजी के साथ बंद हुआ था बाजार

भारतीय शेयर बाजार बुधवार, 25 मार्च को तेजी के साथ बंद हुआ। बीएसई सेंसेक्स 1205.00 अंक या 1.63% बढ़कर 75,273.45 पर पहुंच गया था, जबकि निफ्टी 394.05 अंक या 1.72% बढ़कर 23,306.45 पर पहुंच गया था।

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