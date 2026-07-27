Stock Market Today : भारतीय शेयर बाजार में शुक्रवार को शुरुआती सोमवार में तेजी देखने को मिल रही है। आज दोनों प्रमुख सूचकांक बीएससी सेंसेक्स (Bse Sensex) और एनएससी निफ्टी (Nse Nifty) हरे निशान पर खुले।

निफ्टी 50 ने 190 अंक या 0.80% की बढ़त के साथ 23,957 पर कारोबार शुरू किया, जबकि बीएसई सेंसेक्स 585.52 अंक या 0.77% की बढ़त के साथ 76,645 पर खुला।

एशियाई बाजार

कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और अमेरिका-ईरान तनाव में कमी के चलते सोमवार को एशियाई-प्रशांत बाजारों में सतर्कता के साथ कारोबार शुरू हुआ। जापान का निक्केई 225 सूचकांक 0.3% गिरकर लाल निशान में आ गया, जबकि टॉपिक्स सूचकांक 0.61% बढ़ा। कोस्पी सूचकांक 0.06% बढ़ा, जबकि स्मॉल-कैप कोस्डैक 1.46% ऊपर रहा। हांगकांग हैंग सेंग सूचकांक वायदा 25,020 पर बंद हुआ, जो शुक्रवार के बंद भाव 24,963.23 से अधिक है।

अमेरिकी स्टॉक फ्यूचर्स

अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष में विराम लगने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के चलते सोमवार सुबह बेंचमार्क से जुड़े अमेरिकी शेयर वायदा बाजार में तेजी देखी गई। डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज वायदा 244 अंक या 0.5% बढ़ा। एसएंडपी 500 वायदा में 0.6% की बढ़त हुई, जबकि नैस्डैक 100 वायदा में 1.2% की वृद्धि दर्ज की गई।

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