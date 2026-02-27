Stock Market Today: हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी शुक्रवार, 27 फरवरी को भारतीय शेयर बाजार में गिरावट के साथ शुरुआत हुई। शेयर बाजार के दोनों प्रमुख सूचकांक बीएससी सेंसेक्स (Bse Sensex) और एनएससी निफ्टी (Nse Nifty) लाल निशान पर खुले। सेंसेक्स 364.62 अंक गिरकर 81,883.99 पर आ गया। निफ्टी 117.15 अंक गिरकर 25,379.40 पर पहुंच गया।

सेंसेक्स में शामिल कंपनियों का हाल

सेंसेक्स में मारुति, भारती एयरटेल, हिंदुस्तान यूनिलीवर, महिंद्रा एंड महिंद्रा, कोटक महिंद्रा बैंक और अल्ट्राटेक सीमेंट सबसे ज्यादा पिछड़ने वाले शेयरों में से थे। इंफोसिस, टेक महिंद्रा, HCL टेक और इटरनल फायदे में रहे।

एक्सचेंज डेटा के मुताबिक, गुरुवार को विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) ने 3,465.99 करोड़ रुपये के शेयर बेचे। हालांकि, घरेलू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (DIIs) ने 5,031.57 करोड़ रुपये के स्टॉक खरीदे।

एशियाई मार्केट का हाल

एशियाई मार्केट में, साउथ कोरिया का कोस्पी, जापान का निक्केई 225 और शंघाई का SSE कंपोजिट इंडेक्स नीचे गया, जबकि हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स पॉजिटिव जोन में ट्रेड कर रहा था। गुरुवार को US मार्केट ज़्यादातर नीचे बंद हुआ।

ऑनलाइन ट्रेडिंग और वेल्थ टेक फर्म एनरिच मनी के CEO पोनमुडी आर ने कहा, “ईरान के बारे में US के अगले कदम को लेकर बढ़ती अनिश्चितता और नए घरेलू कारणों की कमी के बीच, इन्वेस्टर की हिस्सेदारी सतर्क और चुनिंदा रहने की संभावना है।”

ग्लोबल ऑयल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 0.07 प्रतिशत गिरकर USD 70.70 प्रति बैरल पर आ गया।

गुरुवार को सपाट बंद हुआ था शेयर बाजार

गुरुवार को BSE का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 27.46 अंकों की मामूली गिरावट के साथ 82,248.61 पर बंद हुआ था। वहीं, NSE का निफ्टी 14.05 अंकों की हल्की बढ़त के साथ 25,496.55 पर बंद हुआ था। सेंसेक्स की कंपनियों में एचडीएफसी बैंक, पावर ग्रिड, एशियन पेंट्स, अल्ट्राटेक सीमेंट, एनटीपीसी और एक्सिस बैंक के शेयरों में प्रमुख रूप से गिरावट रही। दूसरी तरफ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, सन फार्मा, अदाणी पोर्ट्स, मारुति और भारती एयरटेल के शेयरों में बढ़त रही।

भाषा के इनपुट के साथ

