Stock Market Today: भारतीय शेयर बाजार में सोमवार को शुरुआती कारोबार में तेजी देखने को मिल रही है। आज दोनों प्रमुख सूचकांक बीएससी सेंसेक्स (Bse Sensex) और एनएससी निफ्टी (Nse Nifty) हरे निशान पर खुले। निफ्टी 50 117 अंक या 0.49% बढ़कर 24,015 पर खुला, जबकि बीएसई सेंसेक्स 405 अंक बढ़कर 77,069 पर खुला। शुरुआती कारोबार में पेटीएम के शेयर में 7 फीसदी से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है।

सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों का हाल

सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से सन फार्मा के शेयर में चार प्रतिशत से अधिक की तेजी आई। कंपनी के अमेरिका स्थित ऑर्गनॉन एंड को. का अधिग्रहण करने की घोषणा के बाद इसके शेयर में यह उछाल आया। अदाणी पोर्ट्स, कोटक महिंद्रा बैंक, टाटा स्टील और महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर भी मुनाफे में रहे। वहीं एक्सिस बैंक, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, बजाज फाइनेंस और रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में गिरावट रही।

एशियाई बाजार

सोमवार को एशिया-प्रशांत क्षेत्र के बाजारों में ज्यादातर मामूली तेजी देखी गई, जापान का निक्केई 225 0.53% बढ़कर रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया और दक्षिण कोरिया का कोस्पी 1% बढ़कर नए शिखर पर पहुंच गया, जबकि ऑस्ट्रेलिया का एसएंडपी/एएसएक्स 200 0.54% फिसल गया।

अमेरिकी बाजार

शुक्रवार (24 अप्रैल) को अमेरिकी शेयर बाजार में तेजी देखी गई और दो प्रमुख सूचकांकों ने रिकॉर्ड ऊंचाई को छुआ। एसएंडपी 500 में 0.8% की वृद्धि हुई और यह 7,165.08 पर बंद हुआ, जबकि नैस्डैक कंपोजिट में 1.63% की उछाल आई और यह 24,836.60 पर स्थिर हुआ। दोनों सूचकांकों ने सत्र के दौरान नए अंतर-दिन के उच्चतम स्तर को भी छुआ। हालांकि, डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज में इसके विपरीत गिरावट आई और यह 79.61 अंक या 0.16% गिरकर 49,230.71 पर बंद हुआ।

अंतरराष्ट्रीय मानक ब्रेंट क्रूड का भाव 1.18 प्रतिशत चढ़कर 106.6 डॉलर प्रति बैरल रहा। शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशक (FIIs) शुक्रवार को बिकवाल रहे थे और उन्होंने 8,827.87 करोड़ रुपये के शेयर बेचे। सेंसेक्स शुक्रवार को 1.29 प्रतिशत और निफ्टी 1.14 प्रतिशत की गिरावट के साथ बंद हुआ था।

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टिम कुक (Tim Cook) अब एप्पल (Apple) में एक बड़े बदलाव के साथ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (CEO) पद छोड़कर एग्जीक्यूटिव चेयरमैन की भूमिका में जाने वाले हैं। करीब 15 साल तक कंपनी की कमान संभालने वाले कुक की जगह मौजूदा हार्डवेयर इंजीनियरिंग के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जॉन टर्नस (John Ternus) लेंगे। कुक के नेतृत्व में कंपनी का वैल्यूएशन लगभग 350 अरब डॉलर से बढ़कर 4 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचा है। यहां पढ़ें पूरी खबर…