Stock Market Today: भारतीय शेयर बाजार में मंगलवार को शुरुआती कारोबार में गिरावट देखने को मिली। आज दोनों प्रमुख सूचकांक बीएससी सेंसेक्स (Bse Sensex) और एनएससी निफ्टी (Nse Nifty) लाल निशान पर खुले। निफ्टी 50 33 अंक या 0.14% गिरकर 23,998 पर खुला, जबकि बीएसई सेंसेक्स 123 अंक या 0.16% गिरकर 76,365 पर खुला।

एशियाई बाजार

अमेरिका-ईरान शांति वार्ता में सफलता की उम्मीदों से निवेशकों के सकारात्मक रुख के चलते मंगलवार को एशियाई-प्रशांत बाजारों में तेजी के साथ शुरुआत हुई। दक्षिण कोरिया का कोस्पी शुरुआती कारोबार में 8,094.90 के नए उच्च स्तर पर पहुंच गया, जबकि स्मॉल-कैप कोस्डैक में 2.12% की वृद्धि दर्ज की गई।

कुछ मुनाफावसूली के कारण जापान का निक्केई 225 0.18% फिसल गया, जबकि टॉपिक्स में 0.36% की गिरावट आई। हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स फ्यूचर्स 25,430 पर था, जो शुक्रवार को इसके बंद भाव 25,606.03 से कम था।

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