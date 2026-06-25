Stock Market Today : शेयर बाजार में गुरुवार को शुरुआती कारोबार में तेजी देखने को मिली। आज दोनों प्रमुख सूचकांक बीएससी सेंसेक्स (Bse Sensex) और एनएससी निफ्टी (Nse Nifty) हरे निशान पर खुले।

निफ्टी 50 ने 123 अंक या 0.51% की बढ़त के साथ 24,144.55 पर कारोबार शुरू किया, जबकि बीएसई सेंसेक्स 428.60 अंक या 0.56% की बढ़त के साथ 77,419.82 पर खुला।

निफ्टी 50 में श्रीराम फाइनेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स पीवी, इंटरग्लोब एविएशन और मारुति सुजुकी शीर्ष पांच लाभ कमाने वाली कंपनियां रहीं।

एशियाई बाजार

जापान का निक्केई 225 1.28% बढ़ा जबकि टॉपिक्स 0.76% ऊपर रहा। दक्षिण कोरिया का कोस्पी खुलने पर 5% से अधिक की बढ़त के साथ पांच मिनट की कूलिंग-ऑफ अवधि शुरू हुई। इन उतार-चढ़ावों के कारण दक्षिण कोरिया ने साइडकार बाजार-स्थिरीकरण तंत्र को सक्रिय कर दिया। स्मॉल-कैप कोस्डैक 1.32% बढ़ा। हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स फ्यूचर्स 23,322 पर था, जो इंडेक्स के पिछले बंद भाव 23,412.18 से कम था।

कच्चा तेल

वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (डब्ल्यूटीआई) क्रूड फ्यूचर्स 0.30% गिरकर 70.13 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहे थे। वहीं, अगस्त डिलीवरी वाले ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स 0.43% गिरकर 73.42 डॉलर पर कारोबार कर रहे थे, जो मनोवैज्ञानिक रूप से महत्वपूर्ण स्तर 75 डॉलर से नीचे था। कॉमेक्स पर, कच्चे तेल की कीमतें 0.41% गिरकर 70.05 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रही थीं।

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