Stock Market Today: भारतीय शेयर बाजार में आज 25 फरवरी 2026 को तेजी देखने को मिल रही है। शेयर बाजार के दोनों प्रमुख सूचकांक बीएससी सेंसेक्स (Bse Sensex) और एनएससी निफ्टी (Nse Nifty) दोनों हरे निशान पर खुले। शेयर बाजारों में शुरुआती कारोबार में तेजी आई; सेंसेक्स 558.79 अंक बढ़कर 82,784.71 पर पहुंच गया और निफ्टी 157.05 अंक चढ़कर 25,581.70 पर पहुंच गया।

मंगलवार, 24 फरवरी को लाल निशान पर बंद हुआ था शेयर बाजार

भारतीय शेयर बाजार आज मंगलवार, 24 फरवरी को कारोबार बंद होने के समय दोनों प्रमुख सूचकांक बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। Sensex 1068 अंकों की गिरावट के साथ 82,225.92 अंक पर बंद हुआ। वहीं, निफ्टी 288.35 अंक की गिरावट के साथ 25,424.65 अंक के स्तर पर बंद हुआ।

खबर अपडेट हो रही है….