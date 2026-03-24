Stock Market Today: भारतीय शेयर बाजार में मंगलवार को तेजी के साथ शुरुआत हुई, सेंसेक्स 1,516.08 अंक या 2.09% बढ़कर 74,212.47 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 346 अंक या 1.54% बढ़कर शुरुआती कारोबार में 22,858.65 पर कारोबार कर रहा था।

सोमवार को भारी गिरावट के साथ बंद हुआ था बाजार

23 मार्च को भारतीय शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुए थे, कारोबार के अंत तक दोनों प्रमुख सूचकांकों में भारी गिरावट देखी गई। सेंसेक्स 1,836.57 अंक या 2.46% गिरकर 72,696.39 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 601.85 अंक या 2.60% गिरकर 22,512.65 पर आ गया था।

एशियाई बाजार

मंगलवार को एशिया बाजारों में तेजी देखी गई, प्रमुख सूचकांकों में बढ़त दर्ज की गई। जापान का निक्केई 225 2.2% और टॉपिक्स 2.47% बढ़ा। दक्षिण कोरिया में कोस्पी 3.5% चढ़ा, जबकि कोस्डैक सूचकांक 3.29% ऊपर रहा। ऑस्ट्रेलिया का एसएंडपी/एएसएक्स 200 भी लगभग 0.74% बढ़ा।

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