Stock Market Today : भारतीय शेयर बाजार में बुधवार, 24 जून को शुरुआती कारोबार में तेजी देखने को मिली। आज दोनों प्रमुख सूचकांक बीएससी सेंसेक्स (Bse Sensex) और एनएससी निफ्टी (Nse Nifty) हरे निशान पर खुले। निफ्टी 50 30 अंक बढ़कर 23,854 पर खुला, जबकि बीएसई सेंसेक्स 143 अंक बढ़कर 76,344 पर खुला।

सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों का हाल

सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से टेक महिंद्रा, आईसीआईसीआई बैंक, ट्रेंट, इन्फोसिस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर सबसे अधिक मुनाफे में रहे। वहीं मारुति, भारती एयरटेल, एनटीपीसी और टाटा स्टील के शेयर में गिरावट रही।

एशियाई बाजारों का हाल

एशियाई बाजारों में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी और हांगकांग का हैंग सेंग बढ़त के साथ जबकि जापान का निक्की 225 और चीन का एसएसई कम्पोजिट गिरावट में कारोबार कर रहे हैं। अमेरिकी बाजार मंगलवार को तेज गिरावट के साथ बंद हुए थे। नैस्डैक कम्पोजिट 2.21 प्रतिशत टूटा जबकि एसएंडपी 500 में 1.44 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स मंगलवार को 893.39 अंक और निफ्टी 278.80 अंक की गिरावट के साथ बंद हुआ था।

अंतरराष्ट्रीय मानक ब्रेंट क्रूड का भाव 1.02 प्रतिशत की गिरावट के साथ 76.29 डॉलर प्रति बैरल के आसपास रहा। शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशक (FIIs) मंगलवार को शुद्ध लिवाल रहे थे और उन्होंने 17.86 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे।

कच्चा तेल

वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) क्रूड फ्यूचर्स 0.57% गिरकर 72.79 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहे थे। वहीं, अगस्त डिलीवरी वाले ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स 0.60% गिरकर 76.62 डॉलर पर कारोबार कर रहे थे, जो मनोवैज्ञानिक रूप से महत्वपूर्ण स्तर 80 डॉलर से नीचे था। कॉमेक्स पर, कच्चे तेल की कीमतें 0.41% गिरकर 72.91 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रही थीं।

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भारत में डिजिटल भुगतान की बात हो तो सबसे पहले यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (Unified Payments Interface -UPI) का नाम आता है। यह एक रियल-टाइम डिजिटल पेमेंट सिस्टम है, जो आपके कई बैंक खातों को एक ही मोबाइल एप्लिकेशन (जैसे Google Pay, PhonePe, Paytm आदि) में जोड़ता है। जिसके जरिए आसानी से भुगतान किया जा सकता है।

नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के इस प्लेटफॉर्म ने देश में डिजिटल लेनदेन को आसान बना दिया है। UPI के व्यापक उपयोग के बीच RBI डिजिटल रुपये के इस्तेमाल को बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा है। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि दोनों में क्या अंतर है और केंद्रीय बैंक डिजिटल रुपये पर इतना जोर क्यों दे रहा है। यहां पढ़ें पूरी खबर…