Stock Market Today: भारतीय शेयर बाजार में आज 24 फरवरी, मंगलवार को गिरावट देखने को मिल रही है। शेयर बाजार के दोनों प्रमुख सूचकांक बीएससी सेंसेक्स (Bse Sensex) और एनएससी निफ्टी (Nse Nifty) दोनों लाल निशान पर खुले। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 525.29 अंक गिरकर 82,769.37 पर आ गया; निफ्टी 145.85 अंक गिरकर 25,567.15 पर पहुंच गया।

कारोबारियों के अनुसार, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शुल्क संबंधी हालिया टिप्पणियों के बाद वैश्विक व्यापार को लेकर नई चिंताओं ने भी निवेशकों की धारणा को प्रभावित किया।

सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों का हाल

सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से इटर्नल का शेयर सबसे अधिक 3.82 प्रतिशत टूटा। एचसीएल टेक्नोलॉजीज, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, भारती एयरटेल, बजाज फाइनेंस, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ट्रेंट, अदाणी पोर्ट्स, आईटीसी और टाइटन के शेयर में भी गिरावट दर्ज की गई। वहीं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, पावरग्रिड, एशियन पेंट्स, कोटक महिंद्रा बैंक और टाटा स्टील के शेयर फायदे में रहे।

एशियाई बाजारों का हाल

एशियाई बाजारों में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी, चीन का एसएसई कम्पोजिट और जापान का निक्की 225 फायदे में जबकि हांगकांग का हैंग सेंग गिरावट में रहा। अमेरिकी शेयर बाजार सोमवार को करीब दो प्रतिशत की गिरावट के साथ बंद हुए थे।

अंतरराष्ट्रीय मानक ब्रेंट क्रूड का भाव एक प्रतिशत की बढ़त के साथ 72.13 डॉलर प्रति बैरल रहा। शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशक (FIIs) सोमवार को लिवाल रहे थे और उन्होंने 3,483.70 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे। दूसरी ओर घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 1,292.24 करोड़ रुपये के शेयर की शुद्ध बिक्री की।

सोमवार को तेजी के साथ बंद हुआ था शेयर बाजार

सोमवार, 23 फरवरी को सेंसेक्स 479 अंक की बढ़त के साथ 83,305.71 पर बंद हुआ। वहीं, निफ्टी भी 142.95 अंक की तेजी के साथ 25,665.25 पर बंद हुआ।

यहां भी पढ़ें: अनिल अंबानी को बड़ा झटका: बैंक खातों को ‘फ्रॉड’ घोषित करने पर रोक का आदेश रद्द, जानें क्या है मामला

Disclaimer: शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड या क्रिप्टोकरेंसी में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। इस लेख में दी गई जानकारी केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और इसे वित्तीय निवेश की सलाह नहीं माना जाना चाहिए। निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार (Financial Advisor) से परामर्श जरूर करें। निवेश से होने वाले किसी भी लाभ या हानि के लिए वेबसाइट जिम्मेदार नहीं होगी।