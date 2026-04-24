Stock Market Today: भारतीय शेयर बाजार हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन लाल निशान में खुला। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 330 अंक गिरकर 77,334 पर आ गया; निफ्टी 93.3 अंक गिरकर 24,079.75 पर पहुंच गया।

एशियाई बाजार

शुक्रवार सुबह एशियाई सूचकांकों में मिला-जुला रुख देखने को मिला, क्योंकि इजरायल-लेबनान युद्धविराम के तीन सप्ताह के विस्तार के बावजूद निवेशक सतर्क बने रहे। जापान का निक्केई 225 0.71% बढ़ा, जबकि टॉपिक्स 0.30% ऊपर रहा। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.23% गिरा, जबकि स्मॉल-कैप कोस्डैक में कोई खास बदलाव नहीं हुआ। हांगकांग हैंग सेंग इंडेक्स फ्यूचर्स 25,802 पर था, जो सूचकांक के पिछले बंद भाव 25,915.2 से कम था।

अमेरिकी बाजार

निवेशकों के सतर्क रुख के चलते अमेरिकी बाजार गुरुवार को गिरावट के साथ बंद हुए। एसएंडपी 500 में 0.41% की गिरावट आई और यह 7,108.40 पर बंद हुआ। तकनीकी शेयरों से भरा नैस्डैक कंपोजिट 0.89% गिरकर 24,438.50 पर बंद हुआ। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज में 179.71 अंकों की गिरावट आई और यह 0.36% गिरकर 49,310.32 पर बंद हुआ।

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