Stock Market Today: भारतीय शेयर बाजार में बुधवार को तेजी के साथ शुरुआत हुई। दोनों प्रमुख सूचकांक निफ्टी और सेंसेक्स हरे निशान पर खुले। सेंसेक्स 195.28 अंक या 0.26% बढ़कर 74,724.36 पर पहुंच गया। निफ्टी 40.55 अंक या 0.17% बढ़कर 23,369.55 पर पहुंच गया।

एशियाई बाजार में तेजी

एशियाई बाजार तेजी के साथ खुले, जिसमें दक्षिण कोरिया का कोस्पी (Kospi) 1.8% ऊपर रहा। कोस्डैक (Kosdaq) में 0.8% की बढ़त हुई, जबकि ऑस्ट्रेलिया का S&P/ASX 200 0.3% ऊपर चढ़ा। जापान के बाजार छुट्टी के कारण बंद थे।

अमेरिकी मार्केट

मंगलवार के ट्रेडिंग सेशन में अमेरिकी बाज़ार मिले-जुले रुख के साथ बंद हुए। नैस्डैक (Nasdaq) 0.45% बढ़कर 27,244.28 के रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ।

S&P 500 में मामूली गिरावट आई, जबकि डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 185.14 अंक या 0.36% गिरकर 51,863.69 पर बंद हुआ। इस बीच, अमेरिकी यील्ड 5% के स्तर के आसपास ही बनी रही।

अमेरिकी फ्यूचर्स

अमेरिकी स्टॉक फ्यूचर्स में ज्यादातर स्थिरता रही; डॉव फ्यूचर्स 0.03% नीचे रहे, जबकि S&P 500 फ्यूचर्स 0.02% और नैस्डैक-100 फ्यूचर्स 0.1% ऊपर चढ़े।

क्रूड ऑयल

शुरुआती कारोबार में ब्रेंट क्रूड 0.12% गिरकर 99.13 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया, जबकि WTI क्रूड 0.35% गिरकर $90.17 प्रति बैरल पर रहा।

एफआईआई, डीआईआई डेटा

एनएसई के डेटा के अनुसार, 22 सितंबर को विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) ने 3,809.99 करोड़ रुपये के शेयर बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों (DIIs) ने 4,120.07 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे।

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