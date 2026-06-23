Stock Market Today: भारतीय शेयर बाजार में मंगलवार को शुरुआती कारोबार में गिरावट देखने को मिल रही है। आज दोनों प्रमुख सूचकांक बीएससी सेंसेक्स (Bse Sensex) और एनएससी निफ्टी (Nse Nifty) लाल निशान पर खुले।

निफ्टी 50 43 अंक या 0.18% गिरकर 24,060 पर खुला, जबकि बीएसई सेंसेक्स 150 अंक या 0.19% गिरकर 76,946 पर खुला।

एशियाई बाजार

अमेरिका-ईरान वार्ता में हुई प्रगति का निवेशकों द्वारा स्वागत किए जाने के कारण एशियाई-प्रशांत बाजारों में सतर्कता का माहौल बना रहा। जापान का निक्केई 225 सूचकांक 0.37% गिरकर 72,084.29 पर खुला। कोरियाई शेयर सूचकांक 1.12% गिरकर 9,010.90 पर खुला। हांगकांग हैंग सेंग सूचकांक वायदा 23,830 पर था, जो सूचकांक के पिछले बंद भाव 23,768.52 से अधिक था।

कच्चा तेल

वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) क्रूड फ्यूचर्स में कोई बदलाव नहीं हुआ और यह 74.82 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है। वहीं, अगस्त डिलीवरी वाले ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स 0.27% बढ़कर 78.11 डॉलर पर कारोबार कर रहे थे, जो मनोवैज्ञानिक रूप से महत्वपूर्ण स्तर 80 डॉलर से नीचे है। कॉमेक्स पर कच्चे तेल की कीमतें 1.84% गिरकर 74.82 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रही हैं।

खबर अपडेट हो रही है…