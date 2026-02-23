Stock Market Today: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ पर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (23 फरवरी) को का बड़ा आदेश दिया। अमेरिकी कोर्ट ने टैरिफ को गलत ठहराते हुए सभी देशों पर से हटाने का निर्देश दिया था। हालांकि, डोनाल्ड ट्रंप ने कोर्ट के इस फैसले के कुछ घंटों बाद ही नई टैरिफ पॉलिसी का ऐलान किया। अब इन बड़े बदलावों का असर भारतीय शेयर बाजार में देखने को मिल रहा है।

आज भारतीय शेयर बाजार सकारात्मक शुरुआत के साथ खुले और सत्र के शुरुआती दौर में बढ़त जारी रखी। सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 621.78 अंक बढ़कर 83,436.49 पर पहुंच गया; निफ्टी 180.05 अंक बढ़कर 25,751.30 पर पहुंच गया।

शुक्रवार को तेजी के साथ बंद हुआ था शेयर बाजार

शुक्रवार को बीएसई का 30 शेयरों पर आधारित मानक सूचकांक सेंसेक्स 316.57 अंक यानी 0.38 प्रतिशत चढ़कर 82,814.71 अंक पर बंद हुआ था। एनएसई का 50 शेयरों वाला मानक सूचकांक निफ्टी 116.90 अंक यानी 0.46 प्रतिशत की बढ़त के साथ 25,571.25 अंक पर बंद हुआ था।

