Stock Market Today: भारतीय शेयर बाजार में सोमवार को शुरुआती कारोबार में गिरावट देखने को मिल रही है। आज दोनों प्रमुख सूचकांक बीएससी सेंसेक्स (Bse Sensex) और एनएससी निफ्टी (Nse Nifty) दोनों लाल निशान पर खुले। निफ्टी 50 216 अंक या 0.89% गिरकर 24,161 पर खुला, जबकि बीएसई सेंसेक्स 760 अंक गिरकर 77,756 पर खुला।

एशियाई बाजार

वॉल स्ट्रीट में रात भर की बढ़त के बाद गुरुवार सुबह एशियाई सूचकांकों में तेजी के साथ शुरुआत हुई । अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा युद्धविराम की अवधि बढ़ाने से कुछ आशंकाएं कम हुईं। जापान का निक्केई 225 0.40% बढ़ा, जबकि टॉपिक्स 0.16% गिरा। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 1.33% बढ़ा, जबकि स्मॉल-कैप कोस्डैक 0.58% ऊपर रहा। हांगकांग हैंग सेंग इंडेक्स फ्यूचर्स 26,169 पर था, जबकि पिछले दिन यह 26,163.24 पर बंद हुआ था।

खबर अपडेट हो रही है….