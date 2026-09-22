सेंसेक्स और निफ्टी में मंगलवार को तेजी के साथ शुरुआत हुई। सेंसेक्स 88.33 अंक या 0.12% बढ़कर 74,947.32 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 50 में 40.85 अंक या 0.17% की बढ़त के साथ 23,455.15 पर पहुंच गया।

प्रमुख लाभ कमाने वाले शेयरों में ट्रेंट के शेयर 1.07% बढ़े, उसके बाद इंडिगो के शेयर में 0.97% की वृद्धि दर्ज की गई। एशियन पेंट्स के शेयर 0.76% बढ़े, जबकि लार्सन एंड टुब्रो (एल एंड टी) के शेयर में 0.47% की वृद्धि हुई।

दूसरी ओर, टेक्नोलॉजी शेयरों पर दबाव बना रहा, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक्नोलॉजीज और इंफोसिस के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई।

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