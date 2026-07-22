Stock Market Today : भारतीय शेयर बाजार में बुधवार, 22 जुलाई को शुरुआती कारोबार में गिरावट देखने को मिली। आज दोनों प्रमुख सूचकांक बीएससी सेंसेक्स (Bse Sensex) और एनएससी निफ्टी (Nse Nifty) लाल निशान पर खुले।

सेंसेक्स 317 अंक या 0.41% गिरकर 77,152 पर आ गया, जबकि निफ्टी 50 74 अंक या 0.30% गिरकर 24,114 पर पहुंच गया।

सेंसेक्स में शामिल शेयरों का हाल

सेंसेक्स में शामिल शेयरों में इंटरग्लोब एविएशन, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सन फार्मा, अडानी पोर्ट्स, अल्ट्राटेक सीमेंट, HDFC बैंक और ICICI बैंक प्रमुख रूप से गिरावट वाले शेयरों में शामिल थे। टाइटन, एटरनल, मारुति और एशियन पेंट्स बढ़त बनाने वाले शेयरों में शामिल थे।

ग्लोबल ऑयल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 1.15 प्रतिशत बढ़कर 92.06 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था।

एशियाई बाजारों का हाल

एशियाई बाजारों में दक्षिण कोरिया का KOSPI 5.16 प्रतिशत उछला। जापान का निक्केई 225 इंडेक्स और शंघाई का SSE कंपोजिट इंडेक्स भी बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे, जबकि हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था।

मंगलवार को विदेशी संस्थागत निवेशक (FIIs) खरीदार बन गए। एक्सचेंज के आंकड़ों के अनुसार, उन्होंने पिछले कारोबार में 1,650.16 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे।

अमेरिकी शेयर बाजार

अमेरिकी शेयर वायदा बाजार में शुरुआती कारोबार में मामूली बदलाव देखने को मिला। डॉव जोन्स वायदा लगभग 29 अंक फिसल गया, जबकि एसएंडपी 500 और नैस्डैक-100 वायदा लगभग स्थिर रहे क्योंकि निवेशक बाजार में नए संकेतों का इंतजार कर रहे थे।

मंगलवार को सेंसेक्स 238.41 अंक या 0.31 प्रतिशत गिरकर 77,470.11 पर बंद हुआ। निफ्टी 50.80 अंक या 0.21 प्रतिशत गिरकर 24,187.70 पर बंद हुआ।

कच्चे तेल की कीमतों में तेजी

मध्य पूर्व में भू-राजनीतिक तनाव के कारण आपूर्ति में व्यवधान की आशंकाओं के चलते कच्चे तेल की कीमतों में लगातार वृद्धि जारी रही। ब्रेंट क्रूड 2% बढ़कर 91.01 डॉलर प्रति बैरल हो गया, जबकि वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (डब्ल्यूटीआई) क्रूड 2% बढ़कर 84.91 डॉलर प्रति बैरल हो गया।

यह भी पढ़ें: अब डिफॉल्टर अपनी जब्त संपत्ति वापस नहीं खरीद पाएंगे?

अगर कोई व्यक्ति बैंक का लोन नहीं चुका पाता और बैंक उसकी संपत्ति जब्त कर लेता है, तो क्या वही व्यक्ति बाद में उस संपत्ति को दोबारा खरीद सकता है? अब इसका जवाब ‘नहीं’ है।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने डिफॉल्ट किए गए कर्ज के बदले बैंकों के पास आने वाली संपत्तियों यानी Specified Non-Financial Assets (SNFAs) के लिए नए नियम जारी किए हैं। यहां पढ़ें पूरी खबर…