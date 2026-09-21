भारतीय शेयर बाजार सोमवार को तेजी के साथ खुला। दोनों प्रमुख सूचकांक निफ्टी और सेंसेक्स हरे निशान पर खुले। सेंसेक्स 329.78 अंक (0.44%) बढ़कर 74,624.74 पर पहुंचा, जबकि निफ्टी 25.60 अंक (0.11%) चढ़कर 23,372 पर पहुंच गया।

सेंसेक्स के 30 शेयरों में अल्ट्राटेक सीमेंट सबसे ज़्यादा बढ़त (3.11%) के साथ टॉप पर रहा। इसके बाद एशियन पेंट्स (2%), ट्रेंट (1.58%), टाइटन (1.34%) और बजाज फाइनेंस (1.30%) का नंबर रहा। दूसरी ओर, पावर ग्रिड में 0.89%, इंफोसिस में 0.70% और भारती एयरटेल में 0.64% की गिरावट आई।

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