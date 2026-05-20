Stock Market Today: भारतीय शेयर बाजार में बुधवार को शुरुआती कारोबार में गिरावट देखने को मिल रही है। आज दोनों प्रमुख सूचकांक बीएससी सेंसेक्स (Bse Sensex) और एनएससी निफ्टी (Nse Nifty) लाल निशान पर खुले। सेंसेक्स 598.59 अंक या 0.80% गिरकर 74,602.26 पर आ गया, जबकि निफ्टी 196.70 अंक या 0.83% गिरकर 23,421.30 पर कारोबार कर रहा था।

एशियाई बाजार

बुधवार को एशियाई-प्रशांत बाजारों में गिरावट देखी गई। जापान का निक्केई 0.8% गिरा, जबकि टॉपिक्स इंडेक्स 0.7% फिसल गया। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.5% और कोस्डैक 2% गिर गया। ऑस्ट्रेलिया का एएसएक्स 200 भी सत्र के दौरान 0.5% नीचे आया।

अमेरिकी बाजार

वॉल स्ट्रीट 19 मई को गिरावट के साथ बंद हुआ। एसएंडपी 500 में 0.67% की गिरावट आई और यह 7,353.61 पर बंद हुआ, जबकि नैस्डैक कंपोजिट में 0.84% ​​की गिरावट आई और यह 25,870.71 पर स्थिर हुआ। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज में भी 322.24 अंकों की गिरावट आई, यानी 0.65% की गिरावट के साथ यह 49,363.88 पर बंद हुआ।

कच्चा तेल

शुरुआती कारोबार में तेल की कीमतों में मामूली गिरावट आई क्योंकि निवेशक अमेरिका-ईरान वार्ता पर और अधिक अपडेट का इंतजार कर रहे थे , क्योंकि वाशिंगटन ने बातचीत में प्रगति के संकेत दिए थे।

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