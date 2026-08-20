भारतीय शेयर बाजारों ने गुरुवार को तेजी के साथ कारोबार शुरू किया। निफ्टी 50 में 137 अंकों या 0.57% की बढ़त के साथ 24,215 का स्तर खुला, जबकि बीएसई सेंसेक्स 556 अंकों या 0.72% की बढ़त के साथ 77,465.68 पर खुला।

एशियाई बाजार में तेजी

एशिया-प्रशांत बाजारों में तेजी देखी गई। जापान का निक्केई 225 1.07% बढ़ा, जबकि टॉपिक्स 0.57% ऊपर रहा। कोस्पी 4.48% बढ़ा, जबकि स्मॉल-कैप कोस्डैक 1.95% की बढ़त के साथ ऊपर चढ़ा।

कच्चा तेल

वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) क्रूड फ्यूचर्स में 0.02% की गिरावट आई और यह 85.81 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। वहीं, ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स में 0.34% की बढ़त देखी गई और यह 91.93 डॉलर पर कारोबार कर रहा था। कॉमेक्स पर कच्चे तेल की कीमतें 0.02% गिरकर 85.81 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रही थीं।

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