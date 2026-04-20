Stock Market Today: भारतीय शेयर बाजार में सोमवार को शुरुआती कारोबार में तेजी देखने को मिल रही है। आज दोनों प्रमुख सूचकांक बीएससी सेंसेक्स (Bse Sensex) और एनएससी निफ्टी (Nse Nifty) दोनों हरे निशान पर खुले। सेंसेक्स 236.64 अंक चढ़कर 78,730.18 पर पहुंचा; निफ्टी 66.65 अंक बढ़कर 24,420.20 पर पहुंच गया।

एशियाई बाजार

ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनजर, निवेशक मध्य पूर्व में हो रहे घटनाक्रमों पर सतर्क नजर रख रहे हैं, जिसके चलते सोमवार सुबह एशियाई सूचकांकों में तेजी देखी गई। जापान का निक्केई 225 0.62% बढ़ा, जबकि टॉपिक्स 0.68% की बढ़त के साथ दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.27% ऊपर रहा, वहीं स्मॉल-कैप कोस्डैक 0.52% नीचे गिरा। हांगकांग हैंग सेंग इंडेक्स फ्यूचर्स 26,502 पर था, जो सूचकांक के पिछले बंद भाव 26,160.33 से अधिक है।

अमेरिकी बाजार

अमेरिकी शेयर बाजार के बेंचमार्क से जुड़े वायदा भाव में रविवार रात गिरावट आई, क्योंकि सप्ताहांत में एक ईरानी ध्वज वाले मालवाहक जहाज को जब्त किए जाने के बाद अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ गया था। डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज से जुड़े वायदा भाव में 452 अंक या 0.9% की गिरावट दर्ज की गई। एसएंडपी 500 वायदा भाव में 0.8% और नैस्डैक 100 वायदा भाव में 0.65% की गिरावट आई।

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