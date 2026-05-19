Stock Market Today : भारतीय शेयर बाजार में मंगलवार, 19 मई को शुरुआती कारोबार में तेजी देखने को मिली। दोनों प्रमुख सूचकांक बीएससी सेंसेक्स (Bse Sensex) और एनएससी निफ्टी (Nse Nifty) हरे निशान पर खुले। सेंसेक्स 256.97 अंक या 0.34% बढ़कर 75,572.01 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 50 में 52.10 अंक या 0.22% की बढ़त दर्ज की गई और यह 23,702.05 पर कारोबार कर रहा था।

एशियाई बाजार

मंगलवार को एशिया-प्रशांत क्षेत्र के बाजारों में तेजी देखी गई। जापान का निक्केई 225 सूचकांक 0.68% बढ़ा, जबकि टॉपिक्स सूचकांक में 1.16% की बढ़त हुई। हालांकि, दक्षिण कोरिया का कोस्पी सूचकांक 1.06% गिर गया, जबकि छोटे शेयरों वाला कोस्डैक सूचकांक लगभग स्थिर रहा। वहीं, ऑस्ट्रेलिया का एएसएक्स 200 सूचकांक शुरुआती कारोबार में 1.08% बढ़ा।

कच्चा तेल

तेल की कीमतों में कल की ऊंचाई से थोड़ी गिरावट आई, हालांकि वे अभी भी ऊंची बनी हुई हैं। ऐसा उन खबरों के बाद हुआ है जिनमें कहा गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ईरान पर नियोजित हमले को स्थगित कर दिया है।

शुरुआती कारोबार में अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (डब्ल्यूटीआई) क्रूड 1% गिरकर 107.28 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया, जबकि ब्रेंट क्रूड 2.7% गिरकर 109.11 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया।

खबर अपडेट हो रही है….