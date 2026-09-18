भारतीय शेयर बाजार में हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी शुक्रवार, 18 सितंबर को शुरुआती कारोबार में तेजी देखने को मिली। दोनों प्रमुख सूचकांक बीएसई सेंसेक्स (Sensex) और एनएसई निफ्टी (Nifty50) हरे निशान पर खुले। कच्चे तेल की कीमतों में नरमी और वैश्विक बाजारों में सकारात्मक रुख के बीच मार्केट में यह तेजी देखने को मिली।

बीएसई सेंसेक्स 162.87 अंक की बढ़त के साथ 74,483.56 अंक पर पहुंच गया जबकि एनएसई निफ्टी 43.90 अंक चढ़कर 23,315.25 अंक पर रहा।

सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों का हाल

सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से भारती एयरटेल, इटर्नल, लार्सन एंड टुब्रो, इंटरग्लोब एविएशन, एचडीएफसी बैंक और अडानी पोर्ट्स के शेयर सबसे अधिक लाभ में रहे। वहीं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टेक महिंद्रा, टाटा स्टील, एचसीएल टेक और इन्फोसिस के शेयर नुकसान में रहे।

एशियाई बाजारों का हाल

एशियाई बाजारों में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी, जापान का निक्की 225, चीन का एसएसई कम्पोजिट और हांगकांग का हैंगसेंग बढ़त में कारोबार कर रहे हैं।

कच्चा तेल

18 सितंबर को शुरुआती कारोबार में कच्चे तेल की कीमतें गिर गईं, ब्रेंट क्रूड 104.02 डॉलर प्रति बैरल पर 0.76% की गिरावट दर्ज की गई। वहीं, अमेरिकी कच्चे तेल की कीमत 101.17 डॉलर प्रति बैरल पर 0.73% की गिरावट के साथ कारोबार कर रही थी।

विदेशी संस्थागत निवेशक

शेयर बाजार के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने गुरुवार को शुद्ध रूप से 3,208.76 करोड़ रुपये के शेयर बेचे थे।

सेंसेक्स गुरुवार को 21.86 अंक टूटकर और निफ्टी 53 अंक की मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ था।

रुपया शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में 16 पैसे मजबूत हुआ

रुपया शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में 16 पैसे मजबूत होकर 95.73 प्रति डॉलर पर पहुंच गया। घरेलू शेयर बाजारों में खरीदारी और विदेशी बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में नरमी से घरेलू मुद्रा को समर्थन मिला। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने बताया कि इस सप्ताह की शुरुआत में तेज बढ़ोतरी के बाद कच्चे तेल की कीमतों के 104 डॉलर प्रति बैरल से नीचे आने से भारतीय मुद्रा पर दबाव कम हुआ।

अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दर में 0.25 प्रतिशत की बढ़ोतरी के बाद अमेरिकी बॉन्ड प्रतिफल भी रिकॉर्ड ऊंचाई से नीचे आया। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 95.75 प्रति डॉलर पर खुला। शुरुआती कारोबार में थोड़ा मजबूत होकर 95.73 प्रति डॉलर पर पहुंच गया जो पिछले बंद भाव से 16 पैसे की बढ़त है। रुपया गुरुवार को दो पैसे मजबूत होकर 95.89 प्रति डॉलर पर बंद हुआ था।

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