Stock Market Today: भारतीय शेयर बाजार में आज शुरुआती कारोबार में गिरावट देखने को मिली। दोनों प्रमुख सूचकांक निफ्टी और सेंसेक्स आज गिरावट के साथ खुले। सेंसेक्स 75.10 अंक गिरकर 82,482.30 पर आ गया; निफ्टी 26.95 अंक फिसलकर 25,355.65 पर पहुंच गया।

एशियाई बाजार

बुधवार सुबह एशियाई बाजारों में मिला-जुला कारोबार देखने को मिला। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 2.9% चढ़ा, जबकि चिप कंपनियों के शेयरों में तेजी रही। जापान का निक्केई 225 भी 1.1% की बढ़त के साथ मजबूती में रहा। वहीं, ऑस्ट्रेलिया के S&P/ASX 200 में 0.39% की गिरावट दर्ज की गई।

क्रूड ऑयल

बुधवार को शुरुआती कारोबार में तेल की कीमतें थोड़ी कम थीं। ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स 0.01% गिरकर 93.13 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया, जबकि US क्रूड फ्यूचर्स 0.49% गिरकर 85.59 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया।

बुधवार को अमेरिकी फ्यूचर्स

अमेरिकी स्टॉक फ्यूचर्स में बढ़त हुई, जिसमें नैस्डैक-100 फ्यूचर्स 1.4% और S&P 500 फ्यूचर्स 0.7% बढ़े। डाउ जोन्स फ्यूचर्स भी 139 पॉइंट्स या 0.3% बढ़कर ऊपर गया।

मंगलवार को अमेरिकी बाजार

वॉल स्ट्रीट तेजी से नीचे बंद हुआ, जिसमें डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 848.75 अंक या 1.64% गिरकर 50,759.42 पर बंद हुआ। सेशन के दौरान एक समय इंडेक्स 1,000 पॉइंट्स से ज्यादा गिर गया था। S&P 500 1.03% गिरकर 7,340.53 पर आ गया और नैस्डैक कंपोजिट 0.74% गिर गया।

अमेरिकी डॉलर

अमेरिकी डॉलर इंडेक्स (DXY) 103.65 पर रहा। यह इंडेक्स यूरो, जापानी येन, ब्रिटिश पाउंड, कनाडाई डॉलर, स्वीडिश क्रोना और स्विस फ्रैंक जैसी छह प्रमुख करेंसी के मुकाबले डॉलर की मजबूती को मापता है।

भारतीय रुपया

मंगलवार, 17 नवंबर को भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 43 पैसे या लगभग 0.5% मजबूत होकर 93.51 (प्रोविजनल) पर बंद हुआ।

यह भी पढ़ें: इस सप्ताह खुलेंगे 3 नए आईपीओ

आईपीओ में निवेश करने वाले लोगों के लिए यह खबर काम की हो सकती है। 16 नवंबर से शुरू हो रहे सप्ताह में तीन नए आईपीओ खुलने जा रहे हैं। इसमें क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन, महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड और वाटराना रेंटल्स पब्लिक इश्यू शामिल हैं। यहां पढ़ें पूरी खबर…

[डिस्क्लेमर: ये आर्टिकल केवल जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से निवेश सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। Jansatta.com अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।]