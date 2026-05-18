Stock Market Today: भारतीय शेयर बाजार में सोमवार को शुरुआती कारोबार में गिरावट देखने को मिली। आज दोनों प्रमुख सूचकांक बीएससी सेंसेक्स (Bse Sensex) और एनएससी निफ्टी (Nse Nifty) लाल निशान पर खुले। सेंसेक्स 809 अंक या 1.08% गिरकर 74,428.65 पर आ गया, जबकि निफ्टी 229 अंक या 0.97% फिसलकर 23,500 के स्तर से नीचे 23,414 पर कारोबार कर रहा था।

एशियाई बाजार

सोमवार को एशियाई बाजारों में गिरावट देखी गई। जापान का निक्केई सूचकांक 0.2% फिसल गया, हालांकि टॉपिक्स सूचकांक में 0.1% की मामूली बढ़त दर्ज की गई। दक्षिण कोरियाई बाजारों में अधिक गिरावट देखी गई, जहां कोस्पी और कोस्डैक दोनों 2% से अधिक गिर गए, जबकि ऑस्ट्रेलिया का एसएंडपी/एएसएक्स 200 सूचकांक 0.76% गिर गया।

अमेरिकी बाजार

शुक्रवार को अमेरिकी बाज़ारों में भारी गिरावट दर्ज की गई। एसएंडपी 500 में 1.24% की गिरावट आई और यह 7,408.50 पर बंद हुआ, जबकि नैस्डैक कंपोजिट में 1.54% की गिरावट आई और यह 26,225.14 पर बंद हुआ। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज में भी 537.29 अंकों की गिरावट आई, यानी 1.07% की गिरावट के साथ यह 49,526.17 पर बंद हुआ।

अमेरिकी डॉलर

अमेरिकी डॉलर सूचकांक (DXY) , जो छह विदेशी मुद्राओं के मुकाबले डॉलर के मूल्य को मापता है, सोमवार सुबह 99.37 पर कारोबार कर रहा था। यह सूचकांक प्रमुख मुद्राओं की तुलना में अमेरिकी डॉलर की मजबूती या कमजोरी का मूल्यांकन करता है। इस सूचकांक में ब्रिटिश पाउंड, यूरो, स्वीडिश क्रोना, जापानी येन, स्विस फ्रैंक आदि जैसी मुद्राएं शामिल हैं।

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