Stock Market Today: भारतीय शेयर बाजार में गुरुवार को शुरुआती कारोबार में तेजी देखने को मिल रही है। आज दोनों प्रमुख सूचकांक बीएससी सेंसेक्स (Bse Sensex) और एनएससी निफ्टी (Nse Nifty) दोनों हरे निशान पर खुले।

निफ्टी 50 7 अंक या 0.03% बढ़कर 24,093 पर खुला, जबकि बीएसई सेंसेक्स 14.55 अंक या 0.02% गिरकर 77,141 पर खुला। निफ्टी 50 में इंफोसिस, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, टीसीएस, टेक महिंद्रा और बजाज फाइनेंस को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ।

एशियाई मार्केट

ट्रंप द्वारा अमेरिका-ईरान शांति समझौते के समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर करने के बाद एशिया-प्रशांत बाजारों में तेजी के साथ शुरुआत हुई। जापान का निक्केई 225 सूचकांक 1.35% बढ़कर पहली बार 71,000 के पार पहुंच गया, जबकि टॉपिक्स सूचकांक 1.27% ऊपर रहा। कोस्पी सूचकांक में 0.89% की वृद्धि हुई।

स्मॉल-कैप कोस्डैक सूचकांक में 0.5% की गिरावट दर्ज की गई। हांगकांग का हैंग सेंग सूचकांक वायदा 24,200 पर था, जो सूचकांक के पिछले बंद भाव 24,312.16 से कम था।

अमेरिकी फेड परिणाम

अमेरिकी फेडरल रिजर्व की दो दिवसीय बैठक के अंत में, केंद्रीय बैंक ने ब्याज दरों को 3.5% से 3.75% के लक्ष्य सीमा पर अपरिवर्तित रखा। फेड के कई अधिकारियों का मानना ​​है कि 2026 में दरें बढ़ेंगी।

फेड फंड्स दर का वर्ष के अंत तक का औसत अनुमान अब 3.8% है। यह मार्च में किए गए पिछले अनुमानों के 3.4% से अधिक है, जिससे संकेत मिलता है कि समिति 2026 में कम से कम एक बार ब्याज दर में वृद्धि को आवश्यक मानती है।

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