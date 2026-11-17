Stock Market Today: भारतीय शेयर बाजार में मंगलवार को शुरुआती कारोबार में तेजी देखने को मिली। दोनों प्रमुख सूचकांक निफ्टी और सेंसेक्स हरे निशान पर खुले। सेंसेक्स 108.83 अंक बढ़कर 82,184.33 पर पहुंच गया; वही, निफ्टी 31.90 अंक चढ़कर 25,325.75 पर आ गया।

सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों का हाल

सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से इंटरग्लोब एविएशन, मारुति सुजुकी, अदाणी पोर्ट्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एक्सिस बैंक और भारतीय स्टेट बैंक के शेयर सबसे अधिक तेजी में रहे। वहीं, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, पावर ग्रिड और एनटीपीसी के शेयर में गिरावट रही।

एशियाई बाजार

जापान का निक्केई 225 0.76% और टोपिक्स 1.06% गिरा, जबकि दक्षिण कोरिया का कोस्पी 1.57% और कोस्डैक 0.62% गिरा। ऑस्ट्रेलिया का S&P/ASX 200 भी 1.37% नीचे था।

कच्चा तेल

तेल की कीमतें मंगलवार को शुरुआती कारोबार में कम थीं। ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स 0.65% गिरकर 91.84 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया, जबकि US क्रूड ऑयल फ्यूचर्स 0.74% गिरकर 85.09 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया।

मंगलवार को यूएस फ्यूचर्स

यूएस स्टॉक फ्यूचर्स में थोड़ी बढ़त हुई, जो वॉल स्ट्रीट पर अच्छी शुरुआत का संकेत है। डॉव जोन्स, S&P 500 और नैस्डैक-100 से जुड़े फ्यूचर्स सभी हरे निशान में थे, जिनमें 0.02% से 0.1% के बीच बढ़त हुई।

भारतीय रुपया

पिछले ट्रेडिंग सेशन में भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले मजबूत हुआ, सोमवार, 16 नवंबर को 0.3% बढ़कर 93.92 पर बंद हुआ।

अमेरिकी डॉलर

अमेरिकी डॉलर इंडेक्स (DXY) 103.67 डॉलर पर था।

यह भी पढ़ें: इस सप्ताह खुलेंगे 3 नए आईपीओ

आईपीओ में निवेश करने वाले लोगों के लिए यह खबर काम की हो सकती है। 16 नवंबर से शुरू हो रहे सप्ताह में तीन नए आईपीओ खुलने जा रहे हैं। इसमें क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन, महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड और वाटराना रेंटल्स पब्लिक इश्यू शामिल हैं। यहां पढ़ें पूरी खबर…

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