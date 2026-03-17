Stock Market Today: भारतीय शेयर बाजार में मंगलवार, 17 मार्च को शुरुआती कारोबार में गिरावट देखने को मिल रही है। दोनों प्रमुख सूचकांक बीएससी सेंसेक्स (Bse Sensex) और एनएससी निफ्टी (Nse Nifty) आज लाल निशान पर दिखे। सेंसेक्स 144.34 अंक गिरकर 75,358.51 पर और निफ्टी 49.95 अंक गिरकर 23,358.85 पर कारोबार करता नजर आया।

सोमवार को हरे निशान पर बंद हुआ था शेयर बाजार

सोमवार, 16 मार्च को दोनों प्रमुख सूचकांक हरे निशान पर बंद हुए थे। बीएसई सेंसेक्स 938.93 अंक की तेजी के साथ 75,502.85 अंक के आस-पास बंद हुआ था। वही, निफ्टी 257.70 अंक की तेजी के साथ 23,408.80 अंक के पार बंद हुआ था।

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