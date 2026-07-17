Stock Market Today : भारतीय शेयर बाजार में शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में तेजी देखने को मिल रही है। आज दोनों प्रमुख सूचकांक बीएसई सेंसेक्स और बीएसई निफ्टी हरे निशान पर खुले। सेंसेक्स 480.95 अंक उछलकर 77,656.56 पर पहुंचा; निफ्टी 125.05 अंक चढ़कर 24,201 पर पहुंचा।

सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों का हाल

सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से टेक महिंद्रा का शेयर तीन प्रतिशत चढ़ गया। इन्फोसिस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस), एचसीएल टेक, महिंद्रा एंड महिंद्रा और रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर भी बढ़त में रहे। वहीं, सन फार्मा, भारती एयरटेल, ट्रेंट और अल्ट्राटेक सीमेंट के शेयर नुकसान में रहे। बीएसई का आईटी सूचकांक 1.25 प्रतिशत बढ़कर 28,189.45 पर कारोबार कर रहा था।

शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) बृहस्पतिवार को शुद्ध बिकवाल रहे थे और उन्होंने 4,205.56 करोड़ रुपये के शेयर बेचे।

एशियाई बाजार का हाल

जापान का निक्केई 225 इंडेक्स 2.9% गिरा, जबकि टॉपिक्स (Topix) में 2% की गिरावट आई। हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स फ्यूचर्स 24,917 पर था, जो इंडेक्स की पिछली क्लोजिंग 25,008.60 से कम है। दक्षिण कोरिया के बाजार शुक्रवार को बंद हैं।

कच्चा तेल

वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) क्रूड फ्यूचर्स 0.72% बढ़कर 79.52 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहे थे। दूसरी ओर, अगस्त डिलीवरी वाले ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स 0.69% बढ़कर 84.81 डॉलर पर ट्रेड कर रहे थे, जो 85 डॉलर के अहम स्तर के करीब है। COMEX पर कच्चे तेल की कीमतें 0.75% बढ़कर 79.54 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड कर रही थीं।

अमेरिकी सूचकांक

शुक्रवार को बेंचमार्क से जुड़े अमेरिकी स्टॉक फ्यूचर्स में गिरावट देखी गई, क्योंकि सेमीकंडक्टर शेयरों में भारी बिकवाली का असर पड़ा। डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज फ्यूचर्स 168 अंक या 0.32% गिर गया। एसएंडपी 500 फ्यूचर्स में 0.39% की गिरावट आई, जबकि नैस्डैक-100 फ्यूचर्स में 0.76% की गिरावट दर्ज की गई।

गुरुवार को तकनीकी शेयरों में भारी बिकवाली के चलते अमेरिकी शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। एसएंडपी 500 में 0.51% की गिरावट आई और यह 7,533.77 पर बंद हुआ, जबकि नैस्डैक कंपोजिट में 1.47% की गिरावट आई और यह 25,881.95 पर बंद हुआ। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज में 105.67 अंक या 0.20% की गिरावट आई और यह 52,552.97 पर बंद हुआ।

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देश में कंपनियों के आर्थिक नतीजे जारी करने का सीजन शुरू हो गया है। कई सारी कंपनियों ने चालू वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही के वित्तीय नतीजे जारी कर दिया है। वही, कई कंपनियां अभी भी अपने नतीजे जारी कर रही है। इसी कड़ी में आज मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री अपने Q1 FY27 के नतीजे घोषित करेगी। यहां पढ़ें पूरी खबर…