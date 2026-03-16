Stock Market Today: भारतीय शेयर बाजार में सोमवार, 16 मार्च को शुरुआती कारोबार में गिरावट दिखी। दोनों प्रमुख सूचकांक बीएसई सेंसेक्स (BSE Sensex) और एनएसई निफ्टी (NSE Nifty50) लाल निशान पर खुले। सेंसेक्स 179.31 अंक गिरकर 74,384.61 पर आ गया; निफ्टी 53.1 अंक गिरकर 23,098 पर आ गया।

हालांकि, गिरावट के बाद शेयर बाजार संभला गया। सुबह 9:46AM तक सेंसेक्स 0.50 % या 373.29 अंक की तेजी के साथ 74,937.21 अंक के आस-पास कारोबार करता दिखाई दिया। वही, निफ्टी 0.48% या 110.65 अंक के साथ 23,261.75 अंक के स्तर पर कारोबार करता नजर आया।

सेंसेक्स की 30 कंपनियों का हाल

सेंसेक्स की 30 कंपनियों में से अल्ट्राटेक सीमेंट, टाटा स्टील, इंटरग्लोब एविएशन, भारतीय स्टेट बैंक, HDFC बैंक और ITC सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली कंपनियों में शामिल थीं।

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, इंफोसिस, ट्रेंट और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वाली कंपनियों में शामिल थीं।

FIIs और DIIs

एक्सचेंज के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) ने शुक्रवार को 10,716.64 करोड़ रुपये के शेयर बेचे। वहीं, घरेलू संस्थागत निवेशकों (DIIs) ने 9,977.42 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे।

एशियाई बाजारों का हाल

एशियाई बाजारों में दक्षिण कोरिया का बेंचमार्क Kospi, जापान का Nikkei 225 इंडेक्स और शंघाई का SSE Composite इंडेक्स नीचे कारोबार कर रहे थे, जबकि हांगकांग का Hang Seng इंडेक्स ऊपर कारोबार कर रहा था। शुक्रवार को अमेरिकी बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ।

शुक्रवार, 13 मार्च को गिरावट के साथ बंद हुआ था शेयर बाजार

शुक्रवार को सेंसेक्स करीब 1470.50 अंक या 1.93% गिरकर 74,563.92 पर बंद हुआ था, जबकि निफ्टी 488 अंक या 2.08% टूटकर 23,151 के लेवल पर बंद हुआ था। शेयर बाजार के टॉप गेनर्स-लूजर्स की बात करें तो टाटा कंज्यूमर्स, हिंदूस्तानयूनिलीवर, भारती एयरटेल टॉप गेनर्स रहे और L&T, हिंडाल्को, टाटा स्टील, JSW Steel, ग्रासिम टॉप लूजर्स रहे।

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