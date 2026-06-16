Stock Market Today : भारतीय शेयर बाजार में मंगलवार को शुरुआती कारोबार में तेजी देखने को मिल रही है। आज दोनों प्रमुख सूचकांक बीएससी सेंसेक्स (Bse Sensex) और एनएससी निफ्टी (Nse Nifty) हरे निशान पर खुले।

निफ्टी 50 में 57 अंकों या 0.24% की बढ़त के साथ 23,910.55 पर कारोबार खुला, जबकि बीएसई सेंसेक्स 234 अंकों या 0.31% की बढ़त के साथ 76,498.99 पर खुला। वही, आज कच्चे तेल की कीमत में गिरावट देखने को मिली और कीमत 83 डॉलर के नीचे आ गई।

सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों का हाल

सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से एचसीएल टेक, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, हिंदुस्तान यूनिलीवर, टेक महिंद्रा और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के शेयर में सबसे अधिक तेजी रही। वहीं एक्सिस बैंक, टाटा स्टील, पावर ग्रिड और अल्ट्राटेक सीमेंट के शेयर गिरावट में रहे।

शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) सोमवार को शुद्ध लिवाल रहे थे और उन्होंने 200.05 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे।

एशियाई बाजार

ईरान और अमेरिका के बीच शांति समझौते के बाद मंगलवार को एशिया-प्रशांत बाजारों में सतर्कता का माहौल रहा। जापानी शेयर बाजार मिले-जुले रुख के साथ खुले, निक्केई 225 में मामूली गिरावट आई और टॉपिक्स इंडेक्स 0.4% गिरा। दक्षिण कोरियाई कोस्पी इंडेक्स 1.8% बढ़ा। हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स फ्यूचर्स 24,799 पर बंद हुआ, जो इंडेक्स के 24,842.67 के बंद भाव से कम था। इसके अलावा, बैंक ऑफ जापान द्वारा आज ब्याज दरों में 25 आधार अंकों की वृद्धि करके उन्हें 31 वर्षों के उच्चतम स्तर पर पहुंचाने की उम्मीद है।

अमेरिकी स्टॉक फ्यूचर्स में उछाल

अमेरिकी बाजार सूचकांकों के वायदा बाजार में मंगलवार को मामूली उतार-चढ़ाव देखने को मिला, जब ट्रंप ने घोषणा की कि अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध समाप्त करने का समझौता हो गया है। एसएंडपी 500 वायदा बाज़ार में 0.1% की गिरावट आई, जबकि नैस्डैक 100 वायदा बाज़ार में लगभग 0.2% की गिरावट दर्ज की गई। डॉव इंडेक्स से जुड़े वायदा बाज़ार में 30 अंकों की गिरावट आई, यानी 0.1% से भी कम की गिरावट।

सोमवार को अमेरिकी बाजार

सोमवार को, डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 468.77 अंक या 0.92% बढ़कर 51,671.03 के रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ। एसएंडपी 500 1.65% चढ़कर 7,554.29 पर पहुंच गया, जबकि नैस्डैक कंपोजिट स्पेसएक्स के शेयरों में 20% की उछाल के कारण 3.07% बढ़कर 26,683.94 पर बंद हुआ।

कच्चा तेल की कीमत में गिरावट

वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (डब्ल्यूटीआई) क्रूड फ्यूचर्स में 0.62% की वृद्धि हुई और यह 81.25 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। वहीं, अगस्त डिलीवरी वाले ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स आज सुबह 0.5% की वृद्धि के साथ 83.59 डॉलर पर कारोबार कर रहे थे, जो अभी भी 85 डॉलर के मनोवैज्ञानिक रूप से महत्वपूर्ण स्तर से नीचे है। कॉमेक्स पर, कच्चे तेल की कीमतों में 0.66% की वृद्धि हुई और यह 81.28 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था।

सेंसेक्स सोमवार को 736.38 अंक और निफ्टी 231 अंक की बढ़त के साथ बंद हुआ था।

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पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी कर दी गई है। सरकारी तेल कंपनियों ने मई 2026 में तीसरी बार ईंधन के दाम बढ़ाए हैं। दिल्ली में पेट्रोल 87 पैसे महंगा होकर 99.51 रुपये प्रति लीटर और डीजल 91 पैसे बढ़कर 92.49 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गया है।

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान संघर्ष के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों से हो रहे नुकसान की भरपाई के लिए यह फैसला लिया गया है। यहां पढ़ें पूरी खबर…