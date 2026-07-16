Stock Market Today : भारतीय शेयर बाजार में गुरुवार को शुरुआती कारोबार में तेजी देखने को मिली। आज दोनों प्रमुख सूचकांक बीएसई सेंसेक्स (Bse Sensex) और एनएसई निफ्टी (Nse Nifty) हरे निशान पर खुले।

सेंसेक्स 185.77 अंक चढ़कर 77,400.40 पर पहुंचा; निफ्टी 42.15 अंक बढ़कर 24,132.60 पर पहुंचा।

एशियाई बाजार का हाल

एशियाई बाजारों में गुरुवार का कारोबार मिला-जुला रहा। जापान का बेंचमार्क निक्केई 225 खुलते ही 3% गिर गया, जबकि टोपिक्स में 1.16% की गिरावट आई। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 5.8% नीचे आया और स्मॉल-कैप कोस्डैक में 3.9% की भारी गिरावट दर्ज की गई। हांगकांग के हैंग सेंग इंडेक्स के फ़्यूचर्स का भाव 24,829 पर था, जो बुधवार के 24,681.1 के क्लोजिंग भाव से ज्यादा है।

कच्चा तेल

वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) क्रूड फ्यूचर्स 0.69% बढ़कर 80.15 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहे थे। वहीं, अगस्त डिलीवरी वाले ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स 0.49% बढ़कर 85.37 डॉलर पर ट्रेड कर रहे थे, जो 85 डॉलर के अहम मनोवैज्ञानिक स्तर से ऊपर था। COMEX पर क्रूड की कीमतें 0.6% बढ़कर 80.08 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड कर रही थीं।

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