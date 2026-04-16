Stock Market Today: भारतीय शेयर बाजार में गुरुवार को शुरुआती कारोबार में तेजी देखने को मिल रही है। आज दोनों प्रमुख सूचकांक बीएससी सेंसेक्स (Bse Sensex) और एनएससी निफ्टी (Nse Nifty) दोनों हरे निशान पर खुले। सेंसेक्स 465.55 अंक बढ़कर 78,576.79 पर पहुंच गया, जो 0.60% की वृद्धि है, जबकि निफ्टी 111.75 अंक बढ़कर 24,343.05 पर पहुंच गया, जो शुरुआती कारोबार में 0.46% की वृद्धि है।

एशियाई बाजार

एशियाई बाजारों में शुरुआती कारोबार में तेजी देखी गई। जापान का निक्केई 225 0.81% और टॉपिक्स 0.70% बढ़ा। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 1.03% चढ़ा, जबकि कोस्डैक 0.77% ऊपर रहा। ऑस्ट्रेलिया का एसएंडपी/एएसएक्स 200 0.22% की मामूली बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था।

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