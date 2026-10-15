Stock Market Today: भारतीय इक्विटी बेंचमार्क गुरुवार को बढ़त के साथ खुले और शुरुआती कारोबार में भी सकारात्मक दायरे में बने रहे। सेंसेक्स 300 से अधिक अंक चढ़कर 73,151 अंक के स्तर पर पहुंच गया। जबकि निफ्टी 100 से अधिक अंक बढ़कर 22,730 अंक पर पहुंच गया।

एशियाई बाजार

एशियाई बाजारों में गुरुवार को भारी गिरावट के साथ कारोबार की शुरुआत हुई। शुरुआती कारोबार में जापान का निक्केई 225 सूचकांक 3.8% गिर गया, जबकि टॉपिक्स (Topix) में 1.8% की गिरावट आई।

दक्षिण कोरिया का कोस्पी (Kospi) सूचकांक बाजार खुलते ही 6.8% लुढ़क गया, जबकि स्मॉल-कैप कोस्डैक (Kosdaq) में 7% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। ऑस्ट्रेलिया का S&P/ASX 200 सूचकांक 0.42% नीचे रहा।

ब्रेंट क्रूड ऑयल

आज शुरुआती कारोबार में कच्चे तेल की कीमतों में 1% से अधिक की गिरावट आई, जिससे ब्रेंट क्रूड ऑयल 104.71 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) क्रूड ऑयल फ्यूचर्स 1% गिरकर 94.17 डॉलर प्रति बैरल पर रहे।

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