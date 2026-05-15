पेट्रोल-डीजल की कीमतों में तेजी के बीच आज भारतीय शेयर बाजार में शुरुआती कारोबार में सपाट शुरुआत हुई। दोनों प्रमुख सूचकांक बीएससी सेंसेक्स (Bse Sensex) और एनएससी निफ्टी (Nse Nifty) हरे निशान पर खुले। सेंसेक्स 104.70 अंक या 0.14% बढ़कर 75,503.42 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 51.25 अंक या 0.22% बढ़कर 23,740.85 पर कारोबार कर रहा था।

पेट्रोल की कीमतों में उछाल

सरकार ने शुक्रवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तत्काल प्रभाव से 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी, जिससे ईंधन की कीमतों में संशोधन को लेकर चल रही अटकलों पर विराम लग गया। खुदरा ईंधन की कीमतों में यह लगभग चार वर्षों में पहली वृद्धि है।

एशियाई बाजार

एशियाई बाजारों ने शुक्रवार के सत्र की सकारात्मक शुरुआत की, जिसमें अधिकांश प्रमुख सूचकांक हरे निशान में कारोबार कर रहे थे। जापान का निक्केई 225 सूचकांक 0.89% बढ़ा, जबकि टॉपिक्स सूचकांक में 1.18% की बढ़त दर्ज की गई। दक्षिण कोरिया का कोस्पी सूचकांक 0.6% से अधिक बढ़कर 8,000 के अंक को पार कर गया, जबकि स्मॉल-कैप कोस्डैक सूचकांक 0.4% फिसल गया। ऑस्ट्रेलिया का एसएंडपी/एएसएक्स 200 सूचकांक भी शुरुआती कारोबार में 0.42% बढ़ा।

अमेरिकी बाजार

अमेरिकी बाजार पिछले सत्र में बढ़त के साथ बंद हुए। डाउ जोन्स इंडेक्स 370 अंक या 0.75% बढ़कर 50,063.46 पर बंद हुआ। एसएंडपी 500 इंडेक्स भी 0.77% बढ़कर 7,501.24 पर स्थिर हुआ, जबकि नैस्डैक कंपोजिट इंडेक्स 0.88% बढ़कर 26,635.22 पर बंद हुआ।

खबर अपडेट हो रही है….