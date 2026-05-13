Stock Market Today: भारतीय शेयर बाजार में शुरुआती कारोबार में तेजी के साथ शुरुआत हुई। आज दोनों प्रमुख सूचकांक बीएससी सेंसेक्स (Bse Sensex) और एनएससी निफ्टी (Nse Nifty) हरे निशान पर खुले। सेंसेक्स 75.64 अंक चढ़कर 74,614.51 पर पहुंचा; निफ्टी 17.10 अंक बढ़कर 23,391.10 पर पहुंच गया।

हालांकि, बाद में बाजार में गिरावट आई, 9:34AM तक सेंसेक्स 181.56 अंक गिरकर 74,377.68 पर पहुंचा; निफ्टी 57.00 अंक बढ़कर 23,313.70 पर पहुंच गया।

एशियाई बाजार

बुधवार को एशियाई-प्रशांत बाजारों की शुरुआत कमजोर रही और अधिकांश प्रमुख सूचकांकों में गिरावट दर्ज की गई। जापान का निक्केई 225 सूचकांक 0.52% गिरा, जबकि व्यापक टॉपिक्स सूचकांक में 0.28% की मामूली बढ़त हुई। दक्षिण कोरिया में कोस्पी सूचकांक 2.15% और स्मॉल-कैप कोस्डैक सूचकांक 0.74% फिसला। ऑस्ट्रेलिया का एएसएक्स 200 सूचकांक भी शुरुआती कारोबार में 0.56% नीचे रहा।

अमेरिकी बाजार

मंगलवार के सत्र में वॉल स्ट्रीट में गिरावट दर्ज की गई, एसएंडपी 500 और नैस्डैक कंपोजिट दोनों अपने रिकॉर्ड स्तर से नीचे आ गए। एसएंडपी 500 में 0.16% की गिरावट आई, जबकि तकनीकी शेयरों से युक्त नैस्डैक कंपोजिट में 0.71% की गिरावट आई। इसके विपरीत, डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज सकारात्मक दायरे में बना रहा और 56.09 अंक या 0.11% की बढ़त दर्ज की।

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