Stock Market Today: भारतीय शेयर बाजार में सोमवार को तेजी देखने को मिली। दोनों प्रमुख सूचकांक निफ्टी और सेंसेक्स हरे निशान पर खुले। निफ्टी 0.4% बढ़कर 22,611.30 अंकों पर खुला। सेंसेक्स 300 से अधिक अंकों की बढ़त के साथ 72,777.51 अंकों पर खुला।

ब्रेंट क्रूड ऑयल

क्रूड ऑयल की कीमतों में सोमवार को शुरुआती कारोबार में 1.4% की गिरावट देखी गई और ब्रेंट क्रूड ऑयल 103.30 डॉलर प्रति बैरल के आस-पास रहा। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड ऑयल फ्यूचर्स भी 1.4% गिरकर 90.56 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया।

एशियाई बाजार

एशियाई बाजार सोमवार, 12 अक्टूबर को मिले-जुले रुख के साथ खुले। दक्षिण कोरिया का कोस्पी (Kospi) 1.3% गिरा, जबकि कोस्डैक (Kosdaq) में 0.7% की गिरावट आई। शुरुआती कारोबार में ऑस्ट्रेलिया का S&P/ASX 200 इंडेक्स 0.6% ऊपर रहा। जापानी बाजार छुट्टी के कारण बंद रहे।

अमेरिकी डॉलर

अमेरिकी डॉलर इंडेक्स (DXY) 102.13 पर ट्रेड कर रहा था। यह इंडेक्स प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की मजबूती या कमजोरी का आकलन करता है।

इस बास्केट में ब्रिटिश पाउंड, यूरो, स्वीडिश क्रोना, जापानी येन, स्विस फ्रैंक और अन्य मुद्राएं शामिल हैं। 9 अक्टूबर को भारतीय रुपया US डॉलर के मुकाबले 96.73 पर बंद हुआ।

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