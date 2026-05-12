Stock Market Today: हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन यानी मंगलवार को भारतीय शेयर बाजार में गिरावट के साथ शुरुआत हुई। दोनों प्रमुख सूचकांक बीएससी सेंसेक्स (Bse Sensex) और एनएससी निफ्टी (Nse Nifty) लाल निशान पर खुले। सेंसेक्स 416.13 अंक या 0.55% गिरकर 75,599.15 पर आ गया, जबकि निफ्टी 102.90 अंक या 0.43% गिरकर 23,712.95 पर आ गया।

बाद में यह गिरावट ज्यादा हो गई। अभी 10:57AM तक सेंसेक्स 776 अंक की गिरावट के साथ 75,238.54 अंक के आस-पास ट्रेड हो रहा है। बता दें कि सोमवार को भी बाजार 1300 अंकों से ज्यादा की गिरावट के साथ 76,015 अंक के आस-पास बंद हुआ था। वही, निफ्टी करीब 360.30 अंक टूटकर लगभग 23,815.85 के स्तर पर बंद हुआ था।

सेंसेक्स की कंपनियों का हाल

सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, अडानी पोर्ट्स और बजाज फिनसर्व के शेयर नुकसान में रहे। वहीं, भारती एयरटेल और एनटीपीसी के शेयर में तेजी दर्ज की गई।

एशियाई बाजार का हाल

मंगलवार को शुरुआती कारोबार में एशियाई बाजारों में अधिकतर तेजी देखी गई। जापान का निक्केई 225 सूचकांक 0.2% बढ़ा, जबकि टॉपिक्स सूचकांक 0.54% ऊपर चढ़ा।

पिछले सत्र के रिकॉर्ड बंद होने के बाद दक्षिण कोरियाई बाजारों में मजबूती बनी रही। कोस्पी सूचकांक में 2% से अधिक की वृद्धि हुई, जबकि कोस्डैक सूचकांक में 0.62% की वृद्धि दर्ज की गई।

इस बीच, ऑस्ट्रेलिया का एसएंडपी/एएसएक्स 200 सूचकांक लगभग अपरिवर्तित रहा।

अमेरिकी बाजार का हाल

अमेरिकी बाजार पिछले सत्र में बढ़त के साथ बंद हुए। एसएंडपी 500 में 0.19% की वृद्धि हुई और यह 7,412.84 पर बंद हुआ, जबकि नैस्डैक कंपोजिट में 0.1% की वृद्धि हुई और यह 26,274.13 पर स्थिर हुआ। दोनों सूचकांकों ने इंट्राडे कारोबार के दौरान नए रिकॉर्ड उच्च स्तर को छुआ और सर्वकालिक उच्च स्तर पर बंद भी हुए।

अंतरराष्ट्रीय मानक ब्रेंट क्रूड का भाव 0.93 प्रतिशत की तेजी के साथ 105.2 डॉलर प्रति बैरल पहुंच गया। शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) सोमवार को बिकवाल रहे थे और उन्होंने 8,437 करोड़ रुपये के शेयर बेचे।

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