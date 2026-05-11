Stock Market Today: भारतीय शेयर बाजार में सोमवार को शुरुआती कारोबार में गिरावट देखने को मिल रही है। आज दोनों प्रमुख सूचकांक बीएससी सेंसेक्स (Bse Sensex) और एनएससी निफ्टी (Nse Nifty) लाल निशान पर खुले। सेंसेक्स 854.68 अंक या 1.11% गिरकर 76,473.51 पर आ गया, जबकि निफ्टी 235 अंक या 0.97% गिरकर 23,941.15 पर आ गया।

एशियाई बाजार

सोमवार को (शुरुआती घंटों में) एशियाई बाजारों में भू-राजनीतिक तनाव बढ़ने और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बीच तेजी देखी गई। जापान का निक्केई 225 0.81% चढ़ा, जबकि टॉपिक्स 0.32% की बढ़त के साथ दक्षिण कोरिया का कोप्सी 3.67% चढ़कर नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, वहीं कोस्डैक में मामूली तेजी आई। वहीं, ऑस्ट्रेलिया का एसएंडपी/एएसएक्स 200 0.71% गिर गया।

अमेरिकी बाजार

सोमवार को शुरुआती कारोबार में अमेरिकी शेयर वायदा बाजार में गिरावट देखी गई। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज से जुड़े वायदा बाजार में 189 अंकों या 0.3% की गिरावट आई।

शुक्रवार को अमेरिकी शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुए। नैस्डैक कंपोजिट 1.71% या 440.88 अंक बढ़कर 26,247.08 पर बंद हुआ, जबकि एसएंडपी 500 0.84% ​​या 61.82 अंक बढ़कर 7,398.93 पर स्थिर हुआ। वहीं, डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 12.19 अंक या 0.02% बढ़कर 49,609.16 पर बंद हुआ।

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