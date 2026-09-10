गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार मामूली बढ़त के साथ खुले, सेंसेक्स 61.86 अंक या 0.08% बढ़कर 74,826.09 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 50 14.80 अंक या 0.06% बढ़कर 23,446.30 पर पहुंच गया।

सेंसेक्स शेयरों में एक्सिस बैंक ने सबसे अधिक बढ़त दर्ज की, जिसमें 0.68% की वृद्धि हुई, इसके बाद बजाज फिनसर्व में 0.62% और लार्सन एंड टुब्रो में 0.57% की वृद्धि हुई। टेक महिंद्रा और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयरों में भी क्रमशः 0.51% और 0.49% की वृद्धि हुई।

दूसरी ओर, महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयरों में 0.64% की गिरावट आई, जिससे यह सूचीबद्ध शेयरों में सबसे अधिक गिरावट दर्ज करने वाला शेयर बन गया। बीईएल के शेयरों में 0.38%, टाटा स्टील के शेयरों में 0.32% और अल्ट्राटेक सीमेंट के शेयरों में 0.24% की गिरावट दर्ज की गई।

एशियाई बाजार

एशियाई बाजारों में शुरुआती कारोबार में ज्यादातर गिरावट देखी गई, जिसमें जापान का निक्केई 225 0.62%, दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.24% और ऑस्ट्रेलिया का एसएंडपी/एएसएक्स 200 1.36% गिर गया।

कच्चा तेल

मध्य पूर्व में तनाव के चलते आज शुरुआती कारोबार में तेल की कीमतों पर दबाव बना रहा। ब्रेंट क्रूड वायदा 0.62% बढ़कर 101.84 डॉलर प्रति बैरल हो गया, जबकि वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (डब्ल्यूटीआई) 1.01% बढ़कर 96.06 डॉलर प्रति बैरल हो गया।

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