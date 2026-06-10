Stock Market Today: भारतीय शेयर बाजार में बुधवार को शुरुआती कारोबार में तेजी देखने को मिली। आज दोनों प्रमुख सूचकांक बीएससी सेंसेक्स (Bse Sensex) और एनएससी निफ्टी (Nse Nifty) दोनों हरे निशान पर खुले। सेंसेक्स 303.73 अंक चढ़कर 74,222.49 पर पहुंचा; निफ्टी 85.40 अंक बढ़कर 23,327.50 पर पहुंचा।

एशियाई बाजार

पश्चिमी एशिया में तनाव के चलते बुधवार को एशिया-प्रशांत बाजारों में गिरावट के साथ शुरुआत हुई। जापान का निक्केई 225 0.71% गिरा, जबकि टॉपिक्स 0.30% फिसल गया। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 2.31% और स्मॉल-कैप कोस्डैक 0.67% नीचे रहा। हांगकांग हैंग सेंग इंडेक्स फ्यूचर्स 24,441 पर था, जो इंडेक्स के पिछले बंद भाव 24,565.90 से कम था।

अमेरिकी बाजार

बुधवार को अमेरिकी बेंचमार्क बाजारों के वायदा भाव में गिरावट आई, क्योंकि अमेरिका ने एक दिन पहले अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में ईरान के खिलाफ “आत्मरक्षा हमले” किए थे। एसएंडपी 500 और नैस्डैक 100 दोनों के वायदा भाव में 0.3% की गिरावट दर्ज की गई। वहीं, डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज से जुड़े वायदा भाव में 161 अंकों या 0.3% की गिरावट आई।

खबर अपडेट हो रही है….